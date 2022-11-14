Мнение: «Расследование» по Северным потокам, мёрзнущие школы во Франции и лицемерие МИД Германии

1. Прошло уже полтора месяца с тех пор, как США с Британией подорвали «Северные потоки». Однако расследование то ли ни к чему не привело, то ли вообще толком не ведётся. Власти Швеции заявили на днях, будто до сих пор не знают, кто ответственен за взрывы на газопроводах (ссылка). Такое странное промедление, – или такая некомпетентность расследователей, – закономерно вызывают вопросы. Дело-то важное, ЧП общеевропейского масштаба, а тут его почему-то затягивают и заметают под ковёр.



Как отмечают критики, совсем иначе на Западе вели себя во время тех резонансных расследований, где виновником произошедшего западные СМИ немедленно назначили Россию (ссылка):

Вот интересная картина получается. В истории с Алексеем немецкие спецслужбы за сутки объявили, кто его завтра отравил в сибирской общаге урановым плутонием, и даже заранее зарезервировали самолет с клизмой. В истории с Боингом через час уже назвали «виновного» по «уликам с трухи». А здесь в момент теракта и корабли НАТО проводили «случайно» учения, и ВМС Британии, и вот тебе батискафы и американские вертолеты, и Лиза Трасс вела стрим с Ми-6; и вот награждения военных водолазов на следующий день в Лондоне; и “польский кнессет” выступил с поздравлениями к братскому ЦРУ, и… и… “Непонятно, зачем это сделал Путин”. — скажет потом Вики.

Действительно, Россию во взрыве Северных потоков обвиняют довольно вяло, поскольку её абсурдность слишком уж очевидна даже для насквозь толерантной западной аудитории.

2. Во Франции из-за антироссийских санкций страдают школьники и детсадовцы (ссылка):



Необходимость продолжения санкционной политики в отношении России на фоне снижения уровня жизни во Франции вызывает сомнения. Об этом написал лидер партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино на своей странице в Twitter.

«Стоит ли продолжать санкции против России?» — спросил в своем посте Асселино.

Политик также указал на ухудшение условий обучения во французских образовательных учреждениях: в детском саду в Лимей-Бреване температура в помещениях опустилась до 10 градусов по Цельсию, а в классах школы Пуше в Руане — до 12,5 градуса тепла при влажность 68 процентов, в других школах Руана — до 11 градусов. Асселино напомнил, что в Авиньоне один колледж вообще пришлось закрыть по причине нехватки средств на отопление.

3. Немцы слегка ворчат из-за того, что их власти поддерживают неонацистов (ссылка):

Пользователи платформы Twitter отреагировали на пост министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Внимание комментаторов привлекло высказывание главы МИД о нацизме.

«Сегодня, 84 года назад, нацистский террор вопиюще показал свое истинное лицо. Банды головорезов поджигали магазины и синагоги, похищали и убивали тысячи своих соседей-евреев. Эти акты террора подготовили почву для холокоста и учат нас: сопротивляйтесь началам», — написала Бербок, положив начало дискуссии в комментариях.

Критики заявления министра разделились на несколько групп: часть из них обратили внимание на российско-украинский конфликт, в то время как остальные принялись оценивать текущую ситуацию в Германии и внешнюю политику Берлина.

«Тогда, пожалуйста, не заметайте проблему нацизма на Украине под ковер! Не разрушайте свободу слова и свободу печати вмешательством правительства», «Нацисты, как на Украине?», «Ничего другого сейчас на Украине не происходит! И весь мир, в том числе и канцлер Германии, смотрит!», «Вы вооружаете и поддерживаете нацистов на Украине. Подумайте, прежде чем опубликовать твит», «Тогда почему вы поддерживаете [президента Украины Владимира] Зеленского и его полк “Азов” (признан террористическим и запрещен в России) или многие другие нацистские группировки в украинской армии?» — написали пользователи с никами Dodo, Marco72, Angie Angel, Yve и Kim Dotcom, оценивая слова Бербок в контексте украинского кризиса. <…>

«Вот почему я удивлен, что такая тоталитарная секта, как “Зеленые”, смогла прийти к власти в Германии», «Точно, поэтому за экофашистами тоже надо наблюдать», «Не 84 года назад, а продолжая и по сей день, он показывает нам свое лицо. И ее портрет является частью этого», — заявили пользователи Wunderkind xx — Je suis Ratte, HaDi, Marc.F.