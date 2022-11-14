Скандалы: Попасть в СИЗО и умереть

Тяжелобольных заключенных перестали госпитализировать

Этот год уже побил все рекорды по смертности московских заключённых от болезней: скончалось почти 30 человек. И продолжает собирать самый страшный смертоносный урожай. Тяжелобольных арестантов перестали вывозить в медицинские учреждения. Сначала отказали в такой помощи иностранцам, потому что у тех нет медицинских полисов. Но теперь, похоже, и полис больше не спасает: в госпитализации отказывают даже россиянам, имеющим на руках все документы.

Кубинца Фигеруа в камере «Матросской тишины» в последний раз я видела в сентябре (была в качестве члена ОНК Москвы). Совсем молоденький – ему только исполнилось в сентябре 23 года, но выглядит он и вовсе не больше чем на 16. На шея огромная уродливая шишка. Сокамерники говорят, что она растет у них на глазах, и они в ужасе от того, что никто из тюремных медиков ничего не делает. Пришедшему в камеру сотруднику — единственному в УФСИН, кто знает испанский в совершенстве — кубинец тихо объяснил, что ровно от такой шишки у него умер родной дядя и что это наследственная болезнь. Он очень трогательно просил помочь ему. Говорил, что отец (он вроде как проживает в США) мог бы оплатить лечение, но как с ним связаться и вообще как провести эту самую оплату? У кубинца нет возможности даже позвонить домой – такие звонки на иностранном языке запрещены. А как перевести деньги из США на счет кубинца в СИЗО с учетом всех действующих санкций? И раньше-то было непонятно, как сделать: ведь родственник для начала должен прийти в орган ФСИН и договор заключить.

Весь октябрь я дергала сотрудников УФСИН с одном вопросам – когда прооперируют Фигеруа? Обещали, обещали, обещали… Его даже вывезли в больницу, сделали все исследования, сказали — привозите на операцию, согласовали день, а потом… отказали!

— И очевидно, что упирается всё в отсутствие полиса, — говорит один из медиков «Матросской тишины». — Мы не знаем, что делать. Он умирает на глазах у всех.

Еще один кубинец – 38-летний Кехер – сидит в СИЗО №3 «Пресня». Сидит – громко сказано: он уже почти не встает с железных нар. На часовую прогулку давно не ходит, едва может доковылять до туалета. У него подозревают лимфому. Тюремные медики между собой говорят, что, если ничего не делать, Кехеру «крышка». А не делается ровным счетом ничего, и все по той же причине – нет медицинского полиса.

Получается, что все иностранцы теперь не могут рассчитывать на медпомощь в профильных больницах из-за отсутствия полиса. Сделать его быстро в любом случае не получится. Да и спасет это?

Медики признаются, что с октября больницы вообще отказывают в приеме заключенных, ссылаясь на отсутствие договоров между ними и ФСИН. На этом основании не приняли в клиники несколько женщин-заключенных с миомами матки из СИЗО №6, арестанта с подозрением на рак простаты из СИЗО №4 и многих-многих других.

Почему не заключили вовремя договора? Ответа на этот вопрос мне лично добиться не удалось. Но похоже, что на это ФСИН России просто не выделяет денег. Средства выделяются общей проводкой: и на лекарства, и на квоты на анализы, и на операции. А с учетом, что средств в этом году пришло вдвое меньше, чем в прошлом году (а в прошлом году на плановые операции и консультации пациентов СИЗО брали бесплатно), то вывод совсем не утешительный.

Ева Меркачева

Оригинал материала: “Московский комсомолец”