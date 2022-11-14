Росстандарт утвердил максимальный вес минипига, которого можно содержать в квартире

Либерализация условий содержания минипигов в домашних условиях теперь закреплена решением Росстандарта, сообщили в ведомстве.

Владельцы городских квартир отныне могут заводить питомцев массой до 160 кг для самок и 145 кг для самцов.

Минипиги становятся всё более популярным видом домашних питомцев, занимая четвёртое место после кошек, собак и попугаев. Хозяева ценят этих животных за сообразительность и симпатичную внешность.

Однако в последнее время участились случаи жалоб соседей любителей минипигов на шум, когда зверушка резвится по утрам. Это доставляет владельцам животных немало хлопот, из-за чего Московская ассоциация хозяев минипигов обратилась в Росстандарт с требованием определить максимально допустимые габариты животного, которое можно содержать в квартире.

Чиновники, изучив вопрос, установили квоты на уровне 145 и 160 килограммов.

– Если такая хрюшка резвится, бегает, прыгает, поёт – всё это не будет считаться шумом и нарушением КоАП, – пояснила замглавы Росстандарта Нина Позднякова. – Точно так же, как если плачет ребёночек, то нельзя жаловаться на шум. Для многих членов Ассоциации, да и для меня лично, минипиг – это, практически, член семьи. К сожалению, не все из них во взрослом виде достигают 15 килограммов и останавливаются в развитии. Некоторые вырастают чуть больше, но это не повод переставать их любить, холить и лелеять.

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