Артисты могут отказаться от номеров с переодеванием из-за закона об ЛГБТ

Музыкальный критик Евгений Бабичев высказал свое мнение относительно будущего российского шоу-бизнеса. По его мнению, артисты могут в будущем отказаться от номеров с переодеванием и излишних аксессуаров из-за закона об ЛГБТ.

В последних числах октября Госдума Российской Федерации в первом чтении единогласно приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии. Если он будет принят в целом, то в стране изменится контент СМИ, интернета, а также рекламы, литературы, музыки кино и телевидения. Как предполагает музыкальный эксперт Евгений Бабичев, изменится после этого и поведение целого ряда артистов, делающих себе имя и приобретающих популярность на эпатаже.

Так, некоторые звезды российского шоу-бизнеса сейчас позволяют себе неоднозначные костюмы, которые могут вызвать вопросы относительно их гендера или сексуальной ориентации. Таким селебрити придется намного осторожнее выбирать себе как одеяния для выступлений, так и другой реквизит. Вряд ли кто-либо из эпатажных звезд после принятия закона решится и на высказывания такого рода.

Исполнители, а также их танцевальные коллективы будут вынуждены отказаться от номеров с переодеванием. Ведь несоответствие нормам законодательства РФ может навлечь на них неминуемое наказание, причем штрафы за нарушение предусмотрены в довольно крупных размерах. Стоит отметить, что вчера в СМИ появилась информация о проверке одного из Новосибирских театров. На его труппу была подана жалоба в Министерство культуры. Причиной этого стал факт того, что в роли принцессы в нем был одетый в платье мужчина.