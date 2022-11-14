Мнение: Слово и дело

Евгений Пригожин вчера высказался о предателях, с которыми намерен беспощадно вести борьбу:

«Один известный человек научил меня делить мир на три части: друзья, враги и предатели.

Предательство стоит отдельно. Можно долго спорить, что такое предательство. Но есть высшая степень предательства, безусловное предательство – предательство своего народа. Сегодня, часть нашего народа находится на войне, на поле боя. Это наши отцы, братья и сыновья. Есть не только предатели, которые бросают автомат и уходят к врагу. Часть предателей отсиживаются в кабинетах, не думая о собственном народе. Часть из них на собственных бизнес-джетах улетают в те страны, которые пока нам кажутся нейтральными. Улетают, чтобы не участвовать в сегодняшних проблемах. Они тоже предатели».

Это своего рода заявка на роль чистильщика знати. Правовые инструменты в России не работают, но теперь есть инструмент другого рода – «Молот возмездия».

Вполне возможно, что вчерашний ролик был адресован не только и не столько братве, которую набирают в известную ЧВК, сколько одному-единственному главному зрителю. С предложением: посмотри, как мы можем решить проблему брожения (а значит, предательства) среди твоей вертикали. Быстро, качественно и эффективно. Не зря Пригожин цитирует этого самого главного зрителя, привлекая его внимание.

По факту это предложение ввести аналог опричнины с явным указанием, кто именно будет разъезжать по стране с собачьей головой на седле.

Правда, у команды зачистки обычно судьба стандартная: после того, как она расстреляет всех евреев, верхним слоем в Бабьем Яру уложат именно её. В особо сложных случаях еще выше кладут команду, которая уложит предыдущую команду. Ежов зачистил людей Ягоды, затем его пришлось зачищать Берии, так как героев гражданской войны было так много, что в один сезон с ними не управились, пришлось менять режиссера и съемочную группу и снимать второй.

У нас случай еще более сложный. У нас вообще вся элита – воры и бандиты. Других нет в принципе. Логично, что в первом сезоне их будут зачищать точно такие же. А потому придется в обязательном порядке избавляться и от них. Так что в этот раз и двух сезонов будет маловато.

Проблема в том, что система слишком слаба, чтобы вытянуть системный «огонь по штабам». Она полностью утратила способность к управлению какими-либо проектами, а потому предлагаемый Пригожиным террор может либо окончательно добить систему, либо свалиться в бессистемный террор против всех, что добьет уже не только систему управления, но и страну. Китай, объявив культурную революцию и спустивший на свою революционную элиту молодых хунвэйбинов, с огромным трудом справился с молодежным энтузиазмом, который чуть не разрушил страну. При этом тогдашний Китай находился куда как в более комфортном положении, чем нынешняя путинская Россия. Да и с устойчивостью у него было получше.

Простые методы в текущей ситуации уже не сработают. А сложные некому не только реализовывать, но и формулировать.

Мотивы самого Пригожина здесь, как ни странно, роли практически не играют: не было бы его, был бы кто-то еще.

Социальная система сейчас начинает вести себя по сложившимся объективным обстоятельствам: ей нужно в ходе идущей катастрофы найти устойчивое (пускай даже промежуточное) положение, которое позволит как-то зафиксироваться и устранить ряд противоречий, которые как тазик с цементом, тянут ее на дно. Правящая элита (она же управленческий контур) – один из таких тазиков. Его нужно стряхнуть, а вместо него найти какое-то бревно, а еще лучше – спасательный круг или целую лодку, на которых можно задержать погружение вниз или вообще удержаться на поверхности.

Поэтому Пригожин и его предложение – не про бревно, а про то, как сбить этот тазик. Если ему это удастся, то следующая команда будет заниматься поисками бревна, а вот предыдущую отправят вслед за тазиком.

Скучно уже не будет. Путинская система прошла все стадии своего существования и начинает отмирать, распадаясь по частям, как прокажённый. Похоже, что наступающий год будет еще более зрелищным, чем нынешний.

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