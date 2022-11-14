Члены британской королевской семьи воссоединились на Фестивале памяти впервые после похорон Елизаветы II

Вечером 12 ноября в легендарном концертном зале Альберт-холл в Лондоне состоялся ежегодный Фестиваль памяти, посвященный павшим в боях солдатам Великобритании и Стран Содружества. Традиционно почетными гостями мероприятия стали работающие члены королевской семьи. В этом году главную ложу заняли король Карл III и королева-консорт Камилла, принц и принцесса Уэльские Кейт и Уильям, королевская принцесса Анна с супругом Тимоти Лоуренсом, а также граф и графиня Уэссекские Эдвард и Софи.

Это первое совместное появление британской королевской семьи со дня похорон королевы Елизаветы II. Неудивительно, что в этом году День памяти в Великобритании проходит под знаком Елизаветы II. Ведь она считала День памяти одним из самых важных событий в своем ежегодном календаре. Именно поэтому королевский Альберт-холл был украшен в память о королеве, а семья и гости смотрели архивные кадры с Елизаветой II.

Кейт и Уильям

Отметим, что по особенному случаю все монаршие особы вышли на мероприятие в сдержанных образах черных и синих оттенков и дополнили наряды брошами в виде маков, которые являются символом траура по погибшим во время вооруженных конфликтов. К слову, количество маков на броши символизирует число родственников монарха, погибших при боевых действиях.

Примечательно, что Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, в своем образе отдала дань уважение и королеве Елизавете II, скончавшейся 8 сентября. Принцесса завершила свой образ жемчужным ожерельем от ювелирного дома Carrard, некогда принадлежащим Ее Величеству. Известно, что при жизни Елизавета обожала это колье и одалживала его лишь двум особам — принцессе Диане и принцессе Кейт. Последняя надевала украшение дважды — на 70-ю годовщину свадьбы Елизаветы и герцога Эдинбургского в 2017 году, а также на похороны принца Филиппа в 2021-м.

Камилла, Карл III