 

Тейлор Свифт, Рита Ора и Тайка Вайтити, Muse и другие гости и победители премии MTV EMA

14.11.2022, 12:42, Разное
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Накануне в Дюссельдорфе, Германия, состоялась ежегодная музыкальная премия MTV EMA. На красной ковровой дорожке традиционно появились лауреаты этого года и другие звездные гости — Тейлор Свифт, Дэвид Гетта, Биби Рекса, Ники Минаж, Гарри Стайлс, Рита Ора с супругом-режиссером Тайкой Вайтити, а также группы Muse и OneRepublic в полном составе.

Триумфатором премии стала певица Тейлор Свифт, которая в прошлом месяце представила девятый студийный альбом под названием “Midnights” — она получила четыре награды, в том числе в категории “Лучший артист”. Сразу после нее лидировала Ники Минаж, удостоенная двух наград за лучшую песню и лучшее рэп-исполнение, а следом — Гарри Стайлс, который взял статуэтку в номинации “Лучший концерт”. Вечер открыло выступление Дэвида Гетты и Биби Рексы с совместным хитом  “I’m Good (Blue)”. 

Напомним, что премия EMA была основана европейским представительством телеканала MTV в 1994 году. С тех пор она вручается ежегодно и неизменно проходит в одном из крупных городов Европы. 

Тейлор СвифтРита Ора и Тайка ВайтитиOneRepublicMuseБиби Рекса и Дэвид Гетта


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