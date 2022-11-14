Министр иностранных дел Австрии Шалленберг заявил о невозможности «отменить» Россию
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Россию «отменить» нельзя, однако при этом отношения невозможно поддерживать отношения с ней в прежнем виде, сообщил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг.
Он пояснил, что «географию и историю не изменить», поэтому в отношении РФ культура отмены не работает. Однако вернуться к прежнему статус-кво при этом нельзя, передает ТАСС.
Шалленберг добавил, что дверь для переговоров должна быть открытой, однако момент для диалога еще не наступил. Решение о переговорах должны принимать Москва и Киев.
Ранее замглавы МИД РФ заявил, что РФ считает неприемлемым предварительные требования Запада для начала переговоров по Украине, в частности необходимость вывода российских войск с территории конфликта.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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