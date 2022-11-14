 

Генконсульство сообщило о трех пострадавших россиянах при взрыве в Турции

14.11.2022, 12:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В результате террористического акта в Стамбуле пострадали трое российских граждан, сообщило генконсульство РФ в этом городе.

Угроза жизни всем трем россиянам отсутствует, генконсульство продолжает отслеживать ситуацию, сообщили в консульстве, передает ТАСС.

При взрыве в Стамбуле в воскресенье погибли шестеро, свыше 80 получили различные ранения. Местные власти заявили, что в теракте заподозрили женщину. Как предполагается, она оставила на месте сумку, где была бомба.

Подозреваемая провела на скамейке до теракта 45 минут, через некоторое время после того, как она поднялась со скамьи, прогремел взрыв. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что задержан подозреваемый в подрыве.

Президент РФ Владимир Путин направил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с трагедией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12.21 / В ДТП в Мордовии столкнулись 24 автомобиля

21.08.21 / В Киеве на День Независимости продлят работу метро и наземного общественного транспорта

30.06.20 / Курс властей Украины не одобряют две трети жителей страны

10.10.21 / Боевики “ЛНР” ужесточили правила пересечения КПВВ “Станица Луганская”

08.12.21 / Псаки опровергла сообщения о намерении США эвакуировать американцев с Украины

11.04.21 / В Чехии почти половина жителей захотели привиться «Спутником V»

16.12.20 / Гетманцев: Верховная Рада отложила для всех введение кассовых аппаратов на один год. Это и так сверхкомпромисс

07.02.21 / Иностранец пытался вывезти из Украины препарат компании Pfizer на 2 млн грн – таможня

02.01.22 / Четырем украинским авиакомпаниям государство заплатило за вывоз украинцев из закрытых на карантин стран

27.08.21 / “Их любовь так чиста и безусловна”. Лежащему на земле брату герцогини Кембриджской собаки облизали лицо. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика