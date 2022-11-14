Генконсульство сообщило о трех пострадавших россиянах при взрыве в Турции

В результате террористического акта в Стамбуле пострадали трое российских граждан, сообщило генконсульство РФ в этом городе.

Угроза жизни всем трем россиянам отсутствует, генконсульство продолжает отслеживать ситуацию, сообщили в консульстве, передает ТАСС.

При взрыве в Стамбуле в воскресенье погибли шестеро, свыше 80 получили различные ранения. Местные власти заявили, что в теракте заподозрили женщину. Как предполагается, она оставила на месте сумку, где была бомба.

Подозреваемая провела на скамейке до теракта 45 минут, через некоторое время после того, как она поднялась со скамьи, прогремел взрыв. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что задержан подозреваемый в подрыве.

Президент РФ Владимир Путин направил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с трагедией.

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