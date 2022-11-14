Лавров обратился к западным журналистам после слухов о госпитализации на Бали

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, прибывший в Индонезию для участия в саммите G20, записал видеообращение к западным журналистам, растиражировавшим фейк о его якобы госпитализации.

Комментарий Лаврова записала и опубликовала в Telegram представитель МИД Мария Захарова. Министр отметил, что игра с публикацией фейков о состоянии здоровья политиков различного уровня не новая.

Лавров посоветовал западным журналистам «быть почестнее, чем они есть», чаще писать правду и не ограничиваться в репортажах лишь одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, где так или иначе задействованы интересы Российской Федерации, которые игнорируются.

Захарова отметила, что много вопросов о здоровье Лаврова после этих публикаций ей поступает и от российских граждан. Министр выразил им огромную благодарность за поддержку российской внешней политики, которую определяет президент, а внешнеполитическое ведомство в меру сил старается реализовывать во всех направлениях.

Лавров, сидя за столом в футболке и шортах и работая с бумагами, сообщил, что сейчас он готовится к саммиту G20, во вторник у него запланировано несколько выступлений. Только что, сообщил глава МИД России, ему звонила министр иностранных дел Индонезии, которая является председателем министерского процесса.

«Всем огромный привет!» – добавил Лавров.

Ранее Захарова назвала фейком сообщения о якобы госпитализации главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом, в частности, писало агентство Bloomberg.

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