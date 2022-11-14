 

В Подмосковье дети проломили крышу иномарки

14.11.2022, 12:24, Разное
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В подмосковном Краснознаменске на улице Гагарина дети играли резиновыми шариками с водой, в результате чего пострадала дорогая иномарка. Об этом сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Местные жители поделились кадрами инцидента в соцсетях. Видно, что у машины около многоэтажного дома разбито стекло в люке на крыше. Вокруг – осколки и брызги воды. Как пишет VSE42.RU, полиция оформила постановление для передачи в страховую.


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