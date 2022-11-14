 

На ВДНХ 25 ноября откроется самый большой каток Москвы

14.11.2022, 12:24, Разное
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За восемь лет каток на ВДНХ посетили более 4,5 миллиона человек, отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Новый сезон стартует в пятницу, 25 ноября, уточнила она.

Площадь ледового покрытия – свыше 20 тысяч квадратных метров. Одновременно на катке смогут находиться 4,5 тысячи человек.

Для посетителей проведут экскурсии на льду, для детей состоятся мастер-классы по фигурному катанию и хоккею. Также предусмотрены услуги по прокату и заточке коньков.

Программа мероприятий и билеты доступны на официальном сайте.

На ВДНХ регулярно проходят общегородские мероприятия. Это концерты и лекции, фестивали, образовательные программы, спортивные и интеллектуальные состязания.

В минувшие выходные на главной выставке страны отметили Синичкин день. Посетители побывали на мастер-классах по росписи лепных фигурок, на лекциях о пернатых. Гостям рассказали много интересного о птицах, которых можно встретить в столице.


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