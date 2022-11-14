Мнение: Почему в метро менты в масках

В московском метро до сих пор менты ходят в масках. Причем носят они их, не закрывая носы – то есть им самим оно нафиг не надо. Их, очевидно, заставляют – что в свою очередь означает продолжение «борьбы с ковидом», только почему-то выборочно, исключительно в рядах столичной полиции. Скажут, что в стране вообще сплошной абсурд, что тут про маски какие-то – вон, находящееся вне любого закона ЧВК Вагнер уже в открытую людей кувалдами забивает, на камеры (!!) – какие уж маски тут…

Но маски – это и есть символ беззакония, с них всё и началось. Даже так: маски – это в первую очередь знак торжествующего Абсурда, а что такое абсурд, если вдуматься? Это хаос, распад социальной ткани, исчезновение порядка, который и должны обеспечивать законы. Как и в этом конкретном случае: маски на ментах должны, видимо, обозначать убеждение милицейского начальства, что в метро бушует ковид, и пребывание в нем без масок опасно; но, если МВД впрямь так думает – то почему оно нацепило маски ТОЛЬКО на ментов? А прочие то ли 10, то ли 15 млн. человек, которые ежедневно пользуются метрополитеном – они как? Или менты «более ценные», а простое быдло пусть подыхает, эти 10 млн. руководству мэрии и МВД не жалко?

Или наоборот – МВД и мэрия ковида не очень боятся, считают, что он в метро не так уж и опасен… Тогда тем более непонятно, почему менты – они что, считаются самыми нежными и хрупкими? Простой москвич, даже школьник, проедет и не чихнет, а мент рассыпется и сразу на ИВЛ? Или, наконец, получены сведения, что новейшая модификация ковида избирательно косит только людей в форме, а всех прочих не трогает – такой, типа, штамм «Пацанский»?!

Лично мне кажется наиболее достоверной четвертая версия – ментов заставляют париться в масках специально – с целью издевательства. В принципе, достаточно очевидно, что ВСЯ «пандемия» при отсутствии собственно пандемии была затеяна с этой целью. «Чтобы жизнь мёдом не казалась». Ментов, как это вроде бы называется у охотников, «притравливают» – чтобы злее были.

Мне жаль ментов. Какое-то позорное, бессмысленное издевательство и унижение. Кругом толпы нормальных людей «с босыми лицами» (среди которых, конечно, есть и 1-2% истовых сумасшедших, запаявших себя по полной программе и в маски, и даже в респираторы – ну так те добровольно!) – и несчастные «стражи порядка» в намордниках, как будто наказанные. Это именно АБСУРД. Нас приучают, что никакого порядка (а следовательно, и закона) в окружающем мире нет и не может быть.