 

В Сети показали изменившегося со времени съемок сериала 2000-х «Солдаты» Кузьму Соколова

14.11.2022, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Сети появились снимки Кузьмы Соколова, звезды 2000-х годов. Актер прославился благодаря роли новобранца в сериале «Солдаты».

Комедийный сериал «Солдаты», созданный компаниями «РЕН ТВ» и «Леан-М», впервые вышел на экраны в августе 2004 года. Картина рассказывала о жизненных перипетиях молодых военных в воинской части №3030. Главными героями ленты были мажор Михаил Медведев, роль которого исполнил Александр Лымарев, и деревенский парень Кузьма Соколов. Его образ в фильме воплотил Иван Моховиков, которому сейчас уже 43 года. В Сети появилось фото, показывающее, как изменился артист за прошедшее после окончания съемок время.

За время карьеры в кинематографе Иван Моховиков снялся в боле тридцати картинах. Играющий в сериале «Солдаты» артист, для которого это был уже десятый по счету проект, стал настоящим «дедом». Возможно, благодаря именно его опытности пришедший в телефильм в 25-летнем возрасте актер стал едва ли не единственным, кто продержался в нем все 17 сезонов. При том, что Моховикова называют «универсальным актером», сам селебрити с таким определением не соглашается. По его мнению, универсальность включает в себя не только игру в фильмах разного жанра, но и умение танцевать, петь и множество других навыков, которых у него нет.

Сейчас Иван Маховиков уже является солидным отцом семейства, в браке с Ольгой Глушко он со студенческих лет. Супруга также работает в киноиндустрии, пара воспитывает 15-летнего сына Макара. Интересно, что звезда «Солдат» не только влюбился в Глушко с первого взгляда, но и с первых дней знакомства был уверен, что она – его судьба. Стоит отметить, что она также снялась в сериале «Солдаты», исполнив эпизодическую роль медсестры.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09.22 / Дата премьеры и новые кадры из фильма “Моя пиратская свадьба” с Дженнифер Лопес и Джошем Дюамелем

02.11.20 / Первый в истории Молдавии кандидат-трансегендер выбыл из президентской гонки

27.10.22 / «Разговаривать надо не с теми, кто с вами уже согласен»

12.11.20 / Елена Мизулина обнаружила в детских играх элементы масонской пропаганды

09.07.21 / Англичанку с 5 лет многократно похищали пришельцы, оставляя на ее теле множество синяков, рубцов и ссадин

28.08.22 / Миксуем с белой базовой футболкой, пиджаком-оверсайз и кроссовками: провожаем лето в широких брюках со складками

26.10.20 / Участие в “Холостяке” и исполнение своих хитов: похудевшая Адель впервые за три года появилась на телевидении

15.01.22 / Шестое массовое вымирание началось по вине человека

11.01.21 / CМИ: Канье Уэст переедет в Лондон после развода с Ким Кардашьян

07.12.20 / Почему люди продолжают верить в экстрасенсов?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика