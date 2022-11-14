В Сети показали изменившегося со времени съемок сериала 2000-х «Солдаты» Кузьму Соколова

В Сети появились снимки Кузьмы Соколова, звезды 2000-х годов. Актер прославился благодаря роли новобранца в сериале «Солдаты».

Комедийный сериал «Солдаты», созданный компаниями «РЕН ТВ» и «Леан-М», впервые вышел на экраны в августе 2004 года. Картина рассказывала о жизненных перипетиях молодых военных в воинской части №3030. Главными героями ленты были мажор Михаил Медведев, роль которого исполнил Александр Лымарев, и деревенский парень Кузьма Соколов. Его образ в фильме воплотил Иван Моховиков, которому сейчас уже 43 года. В Сети появилось фото, показывающее, как изменился артист за прошедшее после окончания съемок время.

За время карьеры в кинематографе Иван Моховиков снялся в боле тридцати картинах. Играющий в сериале «Солдаты» артист, для которого это был уже десятый по счету проект, стал настоящим «дедом». Возможно, благодаря именно его опытности пришедший в телефильм в 25-летнем возрасте актер стал едва ли не единственным, кто продержался в нем все 17 сезонов. При том, что Моховикова называют «универсальным актером», сам селебрити с таким определением не соглашается. По его мнению, универсальность включает в себя не только игру в фильмах разного жанра, но и умение танцевать, петь и множество других навыков, которых у него нет.

Сейчас Иван Маховиков уже является солидным отцом семейства, в браке с Ольгой Глушко он со студенческих лет. Супруга также работает в киноиндустрии, пара воспитывает 15-летнего сына Макара. Интересно, что звезда «Солдат» не только влюбился в Глушко с первого взгляда, но и с первых дней знакомства был уверен, что она – его судьба. Стоит отметить, что она также снялась в сериале «Солдаты», исполнив эпизодическую роль медсестры.