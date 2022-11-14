 

С младенцем в руках: Ольга Дроздова впервые за долгое время появилась на публике

14.11.2022, 11:50, Разное
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57-летняя актриса Ольга Дроздова давно не снимается в кино и избегает светских мероприятий. Однако накануне она внезапно впервые за долгое время появилась на публике с младенцем в руках.

Народная артистка РФ Ольга Дроздова в апреле следующего года отпразднует свое 58-летие. В браке со своим вторым мужем Дмитрием Певцовым она состоит уже почти тридцать лет. Пара воспитывает сына Елисея 2007 года рождения, однако все это время они мечтали о дочери. Поэтому Дроздова с радостью согласилась на предложение стать крестной матерью малышки, рожденной в семье их друзей. С младенцем на руках Ольга Дроздова впервые появилась на публике впервые за долгое время.

В одной из соцсетей появилось изображение, на котором Ольга Дроздова запечатлена в церкви. В руках она держит младенца, очевидно участвуя в религиозной церемонии. Как отметили многие отечественные киноманы, звезда «Бандитского Петербурга» изменилась внешне, ее практически не узнать. В храме селебрити появилась без макияжа, при этом ее голова была полностью покрыта капюшоном. Вместе с ней был и ее супруг Дмитрий Певцов, а также еще одна пара, вероятно, родители девочки. Многие пользователи интернет-сообщества написали, что не узнали актрису с новой прической.

Стоит отметить, что как народный артист России, так и его супруга являются глубоко верующими людьми. Дмитрия Певцова из-за своей общественно-политической позиции даже внесли в санкционный список Евросоюза. Тем не менее, Ольга Дроздова и ее муж все так же отстаивают православие и свои взгляды на мораль, выступая против ЛГБТ, абортов и других течений и лиц, деятельность которых может представлять опасность для общества и подрастающего поколения.


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