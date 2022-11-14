“Не понимаю женщин, не способных принять детей”: Летучая об отношениях с сыновьями своего супруга и борьбе за “место под солнцем” в столице

Елена Летучая всегда открыта для общения с поклонниками в соцсетях. Недавно она рассказала о трудностях жизни в российской столице, а также поведала о своем отношении к детям нынешнего супруга от предыдущих браков.

«Велкам!»

Один из подписчиков знаменитости назвал жителей столицы «зажравшимися», что немало возмутило знаменитость. По ее словам, для какого-то относительно успеха в Москве нужно тяжело и упорно работать, завоевывать свое место под солнцем. Поначалу нужно устроиться на работу. Зарплата в 30 тысяч рублей — это не минимум. Чтобы получать такие деньги, потребуется определенная доля везения. Из этой зарплаты 20 тысяч рублей уйдет на оплату арендованного жилья и 2,5 тысячи рублей — на проезд. Остаются сущие копейки, на которые придется выживать целый месяц до следующей получки. Телеведущая обратилась к подписчику: если кому-то такая жизнь кажется «жиром», то «велкам» (добро пожаловать).

«Наши дети»

У телеведущей пока еще нет своих детей. А у ее супруга Юрия Анашенкова, юриста и предпринимателя, есть двое сыновей от предыдущих отношений. С мамой старшего ребенка Елена смогла более-менее найти общий язык, а с мамой младшего периодически возникают разногласия. Однако эти отношения между женщинами никак не отражаются на детях.

По словам звезды проекты “Ревизорро”, она не понимает тех представительниц прекрасного пола, которые не могут принять не своих детей. Знаменитость призналась, что изначально испытывала теплые чувства к пасынкам, поскольку они являются сыновьями ее любимого мужчины. Елена отмечает, что у нее прекрасные отношения с ребятами. Они их называет «наши дети». Мальчики же обращаются у мачехе просто по имени.

Единственная проблема заключается в том, что Елена с мужем видят сыновей не так часто, как бы им хотелось, ведь мальчики много времени посвящают учебе. Когда дети приезжают в гости, то родители создают для них максимально комфортные условия, окружают заботой и вниманием.