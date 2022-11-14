 

Ольга Бузова, Аня Покров, дети Филиппа Киркорова и другие на премьере мультфильма в Москве

14.11.2022, 11:15, Разное
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13 ноября в кинотеатре “КАРО. Октябрь” состоялась премьера анимационного фильма “Чинк: хвостатый детектив” от киностудии “Союзмультфильм” и компании Magic Factory. Премьеру посетили представители киноиндустрии и шоу-бизнеса с семьями и популярные блогеры. 

Среди гостей были замечены Ольга Бузова, Мария Кравцова, Эвелина Блёданс, Ян Цапник, Александр Олешко, Александр Яценко, Никита Тарасов, Анфиса Чехова, Дарья Донцова, Анна Хилькевич, Алла Виктория и Мартин Киркоровы, Аня Покров и многие другие.

Ольга БузоваЕлена Кулецкая с дочерьюАня Покров

Идея приключенческого фильма “Чинк: хвостатый детектив” принадлежит известной российской писательнице Дарье Донцовой. Мультфильм рассказывает историю о жителе сказочной страны под названием Медовая долина – бельчонке Чинке. По сюжету незадачливый персонаж становится участником загадочных событий, связанных с похищением важного артефакта – Золотого улья. Распутывать таинственную цепочку событий герою помогают его друзья – мудрая сова-детектив по имени Софи, простодушный друг – медвежонок Фил, энергичный енот Ник, забавная белка Люси и многие другие. 

Главных героев озвучили артисты Александр Олешко, Ян Цапник, Эвелина Блёданс, Борис Смолкина, Мирослава Карпович, Иван Чабан. Сопродюсером выступил онлайн-кинотеатр Okko при поддержке Фонда Кино и дистрибьютора “Централ Партнершип” (входит в “Газпром-Медиа”).

В кинопрокат мультфильм выйдет 17 ноября. 

Dj Грув с семьейАлександр ОлешкоАлександр Яценко с семьейАнна Хилькевич с дочерьюАнфиса Чехова с сыномЯн Цапник с дочерьюДарья ДонцоваМария Кравцова с детьмиНикита Тарасов с семьейОльга Бузова, Эвелина Блёданс с сыном СемойТворческая команда проекта


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