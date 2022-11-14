“Без трусиков”: Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру

Пожалуй, о пристрастиях балерины всея Руси к развлечениям знает каждый. Ну, а большего всего артистка любит купель, шпагат и хорошую кампанию. Собственно, этим и был наполнен недавний вечер Анастасии Волочковой, пикантные подробности которого она не только раскрыла, но и показала в своем микроблоге.

Недавно скандально известная блондинка отправилась в Екатеринбург и не отказала себе в удовольствии посетить местный банный комплекс, откуда сделала очень занимательную фотографию. Артистка в купальнике со своим фирменным шпагатом разместилась на купели. Правда, низ от купальника решила почему-то не надевать, так сказать, распахнув свое интимное место. Но заботливо прикрыла его пихтовым веником.

Пользователей это решение Анастасии Волочковой явно удивило. Многие принялись пускать шуточки на этот счет.

“Она без трусиков? Вареник зарос, позеленел. Трусы потеряла, а макияж держится. Ни стыда, ни совести”, – написал народ в комментариях.

Впрочем, после таких выходных балерину вряд ли расстроят подобные слова. Она осталась настолько довольна отношением в комплексе, что записала на камеру видео, в котором словесно ублажила мужчину, проявившего к ней наибольшее внимание.

“Сергей, который выдержал меня и парил меня от всей души!” – обратилась к банщику Анастасия Волочкова.