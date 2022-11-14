Аналитики раскритиковали Беглова за «рюкзачки с пенкой» для российских танкистов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов торжественно отчитался о проводах танкистов батальона «Аврора» в зону проведения спецоперации РФ по защите республик Донбасса, но «подарки» градоначальника оказались невостребованными.

Ранее глава Северной столицы на личной странице в соцсетях рассказал о подготовке снаряжения для российских танкистов. Бойцам выдали именные рюкзаки с гербом Петербурга и, по словам Беглова, «необходимыми» вещами в полевых условиях.

Однако петербургского губернатора подвергли критике в Сети, заметив, что «рюкзачки с пенкой» – это не то, что нужно российским танкистам. Авторы Telegram-канала «Невский дозор» сообщили, что бойцы нуждаются в инструментах, которые позволят им ремонтировать сломанную технику.

«По информации Владимира Рогова, устаревшую технику парням иногда приходится ремонтировать за свой счет, не пренебрегая «донорством». Контрасты, которые, в очередной раз, подчеркивают всю суть губернаторства А. Беглова. Ждем, как скоро он отреагирует на эту ситуацию, раз уж она протекла в паблик», — пишут аналитики.

Стоит отметить, что петербуржцы не раз критиковали Беглова за сомнительные инициативы, а многочисленные проблемы с частичной мобилизацией снизили рейтинг чиновника среди глав российских регионов.