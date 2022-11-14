Эксперты объяснили опасность обильного потоотделения

Эксперты в сфере медицины объяснили опасность такого явления, как обильное потоотделение. Как оказалось, гипергидроз может сигнализировать о начале серьезных заболеваний.

Усиленное потоотделение является не только эстетической проблемой, вызывающей неприятный запах от человека. При наличии такого явления, необходимо сразу же убедиться, что пот в подобных ситуациях не становится последствием неблагоприятных погодных условий или слишком теплого одеяния. Также не является патологией потливость при выполнении спортивных упражнений или физической работы. Может происходить такая реакция организма и сугубо из-за генетической предрасположенности, в таком случае человек начинает интенсивно потеть уже в подростковом возрасте. Все люди обладают одинаковыми потожировыми железами, независимо от их роста и веса. Выделение влаги из организма происходит под действием нервной системы на указанные железы.

Если же перечисленных факторов нет, следует обратить особое внимание на гипергидроз. На самом деле он может быть признаком развития ряда заболеваний. Так, нередко повышенное потоотделение вызывается сбоем метаболизма организма, когда нарушается обмен веществ. В ряде случаев потоотделение сопровождается тремором в руках и сердечной аритмией. Часто гипергидроз указывает на проявления сахарного диабета, поэтому этот сигнал организма ни в коем случае нельзя игнорировать. При этом человек испытывает сильную жажду, зуд, усталость, частые позывы в туалет, плохую заживаемость ран, а также изменения в весе.

Обильный пот выделяется и при неврологических проблемах, причем даже таких серьезных, как эпилепсия. Может излишнее потоотделение быть вызвано и приемом тех, или иных медикаментов. Усиливается этот процесс и при инфекционных заболеваниях, при этом выделение пота сопровождается слабостью в теле, головными и мышечными болями. Нарушение метаболизма также проявляется в дрожи в руках, бессоннице, аритмии, бессоннице, а также и скачках настроения, головокружении и проблемах с координацией. Потливость выше нормы наблюдается и при лейкемии и других видах онкологии. Чтобы исключить вероятность расстройств эндокринной системы или любых других заболеваний, следует обратиться к лечащему врачу.