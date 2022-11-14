 

Эксперты объяснили опасность обильного потоотделения

14.11.2022, 10:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эксперты в сфере медицины объяснили опасность такого явления, как обильное потоотделение. Как оказалось, гипергидроз может сигнализировать о начале серьезных заболеваний.

Усиленное потоотделение является не только эстетической проблемой, вызывающей неприятный запах от человека. При наличии такого явления, необходимо сразу же убедиться, что пот в подобных ситуациях не становится последствием неблагоприятных погодных условий или слишком теплого одеяния. Также не является патологией потливость при выполнении спортивных упражнений или физической работы. Может происходить такая реакция организма и сугубо из-за генетической предрасположенности, в таком случае человек начинает интенсивно потеть уже в подростковом возрасте. Все люди обладают одинаковыми потожировыми железами, независимо от их роста и веса. Выделение влаги из организма происходит под действием нервной системы на указанные железы.

Если же перечисленных факторов нет, следует обратить особое внимание на гипергидроз. На самом деле он может быть признаком развития ряда заболеваний. Так, нередко повышенное потоотделение вызывается сбоем метаболизма организма, когда нарушается обмен веществ. В ряде случаев потоотделение сопровождается тремором в руках и сердечной аритмией. Часто гипергидроз указывает на проявления сахарного диабета, поэтому этот сигнал организма ни в коем случае нельзя игнорировать. При этом человек испытывает сильную жажду, зуд, усталость, частые позывы в туалет, плохую заживаемость ран, а также изменения в весе.

Обильный пот выделяется и при неврологических проблемах, причем даже таких серьезных, как эпилепсия. Может излишнее потоотделение быть вызвано и приемом тех, или иных медикаментов. Усиливается этот процесс и при инфекционных заболеваниях, при этом выделение пота сопровождается слабостью в теле, головными и мышечными болями. Нарушение метаболизма также проявляется в дрожи в руках, бессоннице, аритмии, бессоннице, а также и скачках настроения, головокружении и проблемах с координацией. Потливость выше нормы наблюдается и при лейкемии и других видах онкологии. Чтобы исключить вероятность расстройств эндокринной системы или любых других заболеваний, следует обратиться к лечащему врачу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07.22 / Скандалы: Смрад, плесень, сырость

28.10.22 / “Лучше не смотреть телефон мужа”: звезда “Голоса” о брачном договоре и разводе

10.07.20 / «Какая прелесть! Хочу такую же!» – Самую маленькую собаку в мире клонировали 49 раз

12.10.21 / Когда все попытки потерпели фиаско: как вернуть любовь мужа при помощи магии

27.07.22 / WION – в Киеве собирают подписи под петицией назначить Джонсона премьер-министром Украины

26.05.21 / Махиндра создает оперативную группу по подготовке циклона Яас

07.11.21 / Apple представила эко-версию iPhone 13, распространяемую без упаковки

24.01.22 / Кандидат наук Чурадзе рассказал о риске перитонита в брюшной полости из-за COVID-19

28.11.21 / Наталья Рудова в День Матери предалась ностальгическим воспоминаниям: “Очень люблю!”

20.06.21 / Зависть взяла их в плен: астрологи назвали 3 знака зодиака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика