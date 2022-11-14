Глазурованный и кофе с молоком: тенденции нюдового маникюра на осень-зиму и идеи на ногти разной длины

Нюдовый маникюр станет одним из трендов холодного сезона 2022-2023. Его красота заключается в простоте и лаконичности. Он отличается сдержанным дизайном и цветом. Ногти натуральных оттенков выглядят утонченно и элегантно. Такие тона сочетаются с любыми предметами гардероба. В статье мы поделимся тенденциями нюдового маникюра на осень-зиму.

Телесный

В этом сезоне будет популярен как одноцветный, так и многоцветный маникюр телесных тонов. Эти оттенки могут варьироваться от светло-коричневого до розового, который кажется продолжением самой кожи.

Телесный цвет универсален. Он красиво смотрится как на коротких квадратных ногтях, так и на длинных миндалевидных.

Френч

Французский маникюр никогда не выходит из моды. Каждый сезон он обновляется с новыми идеями. Это идеальный вариант для тех, кто любит натуральные оттенки. Френч предполагает простой и привлекательный дизайн, который сочетается с любым образом.

Вы можете выбрать как классический френч с нюдовой основой и белым кончиком, так и дизайн с оттенками бежевого и розового.

“Бэби-бумер”

Маникюр “бэби-бумер” представляет собой модернизированный вариант френча. В нем нет четкой границы между нюдовой основой и белым кончиком. Оттенки переходят друг в друга незаметно и постепенно, создавая эффект омбре.

Это один из самых эффектных нюдовых маникюров 2022 года. Он особенно красиво смотрится на длинных и средних ногтях.

С блестками на кончике

Нюдовый маникюр подходит не только для повседневной жизни, но и для особых случаев. Вы можете создать праздничный дизайн с помощью лака с блестками.

Нанесите на ногти блестящий лак нюдовых оттенков. Покройте кончик золотистыми или серебристыми блестками. У вас получится простой, но нарядный маникюр.

Натуральный розовый

Полупрозрачный лак пастельно-розового оттенка поможет вам создать нежный и женственный маникюр. Глянцевый блеск придает ему эффектный вид. Натуральный розовый маникюр идеально смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях естественной формы.

Жемчужный

Маникюр “под жемчуг” стал одним из последних трендов нейл-арта. Он отличается перламутровым блеском. Этот дизайн идеально подходит для особых случаев.

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Вы можете создать “жемчужный” маникюр не только в белом, но и в светло-розовом цвете. Он отлично гармонирует с золотыми кольцами на пальцах.

Молочный

Молочный цвет тоже относится к нюдовым тонам. Речь идет о ногтях, покрытых беловатым полупрозрачным лаком. Такой цвет придает рукам элегантный и максимально естественный вид.

Это универсальный маникюр, который сочетается с любыми стилями одежды и украшений для рук.

Кофе с молоком

Осенью-зимой 2022/2023 будет очень популярен маникюр цвета кофе с молоком. В настоящее время это один из самых востребованных оттенков лака.

Это утонченный и неброский маникюр, который украшает руки лучше, чем многие яркие тона. Цвет кофе с молоком является промежуточным между телесными оттенками и теплой цветовой палитрой. Он хорошо выглядит на ногтях любой длины и формы.

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Матовый

В этом сезоне будет востребован не только глянцевый, но матовый нюдовый маникюр. Особенно популярны будут бежевые, темно-коричневые и телесно-розовые тона. В матовом исполнении такие цвета будут выглядеть особенно роскошно и элегантно.

Терракотово-розовый

Терракотово-розовый – один из самых красивых нюдовых оттенков. Он выделяется среди пастельной палитры своей яркостью. Этот цвет особенно красиво выглядит в сочетании с глянцевой отделкой.

Терракотово-розовый цвет подходит к любому оттенку кожи и одежды. Он привлекательно выглядит и на длинных, и на коротких ногтях.

Заключение

Нюдовые оттенки стали вечной классикой. Они подходят для любой ситуации. Натуральные тона лака помогут вам создать естественный и изысканный образ.