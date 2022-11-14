 

Мигранты забросали камнями французских полицейских

14.11.2022, 10:00, Разное
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На севере Франции произошли столкновения между мигрантами, которые хотели нелегально пересечь Ла-Манш, и французскими полицейскими. Представители сил правопорядка применили слезоточивый газ, когда в их направлении полетели камни, пишет Le Figaro.


Twitter/GB News

Вчера неподалёку от города Дюнкерк на севере Франции нелегальные мигранты столкнулись в противостоянии с полицией, пишет Le Figaro. Несколько сотен желающих пересечь Ла-Манш, одетые в спасательные жилеты, стали забрасывать камнями полицию, которая пыталась им помешать. Полиция же применила против них слезоточивый газ.

Впрочем, в итоге в полиции посчитали операцию успешно выполненной. «Это была нормальная операция по борьбе против иммиграции», — заявили в местной префектуре. Там сообщили, что никто из полицейских не был ранен и задержанных среди мигрантов тоже нет.

Как сообщают британские и французские власти, они были в курсе, что в субботу планировалась массовая акция мигрантов, которые стремятся попасть в Великобританию. Уже в пятницу вечером они стали собираться на пляжах севера Франции. И когда полицейские попытались помешать им, мигранты стали забрасывать их камнями, пишет Le Figaro.

 


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