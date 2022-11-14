 

Володин: Зеленский лишил граждан Украины будущего

14.11.2022, 9:40, Новости дня
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Вогнав Украину в долговую кабалу, президент этой страны Владимир Зеленский лишил украинцев будущего, сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале Володин пишет, что госпереворот в феврале 2014 года привел к полной потере суверенитета Украины. Бюджет этой страны почти на 40% формируется за счет иностранных кредитов и займов, а в следующем году зарубежное финансирование составит 58%, сообщил спикер нижней палаты российского парламента.

По его словам, Украина не способна самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед гражданами, в том числе выплачивать зарплаты и пособия, пенсии, решать другие социальные вопросы. Ситуация ухудшается, констатировал Володин.

Более половины собственных доходов – 57,9% – Киев тратит на обслуживание долгов, а потому вынужден брать все новые и новые кредиты, сообщил спикер Госдумы.

Украина – государство-банкрот, подчеркнул он, отметив, что киевский режим пытается замалчивать этот факт, однако проблема очевидна.

Еврокомиссия ранее предложила в 2023 году оказать Украине помощь в объеме до 18 млрд евро в новом формате – как «ссуды на льготных условиях».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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