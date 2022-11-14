Twitter вводит универсальный флаг для профиля «Current thing»

Социальная сеть Twitter объявила об очередном нововведении.

Теперь пользователи смогут добавить себе в никнейм флажок, символизирующий «Current thing» – тренд, который принято поддерживать среди прогрессивных пользователей.

Флажок будет автоматически меняться в зависимости от актуальной политической и социальной повестки, праздников, недель гордости и не только. Раньше пользователям приходилось вручную устанавливать себе нужные флажки, чтобы не отставать от моды.

Одинарный Current thing flag бесплатен для всех пользователей, в то время как обладатели платной подписки (Twitter Blue) могут позволить себе до пяти таких флажков одновременно. Их число будет автоматически варьироваться в зависимости от числа актуальных трендов. Конкретный набор и порядок следования будет определять администрация соцсети на основе автоматических алгоритмов и рекомендаций лидеров общественного мнения.

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