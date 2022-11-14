Астроном-любитель снял НЛО, проходящий сквозь атмосферу Земли

10 октября астроном-любитель Эрик увидел в телескоп нечто загадочное. когда он исследовал небо на предмет обнаружения неопознанных летающих объектов.

Астроном-любитель запечатлел НЛО, проходящий сквозь атмосферу ЗемлиФото из открытых источников

Когда он разглядывал ночное небо, внезапно появился объект, который, в отличие от спускающегося к Земле метеорита, с большой скоростью поднимался в космос, оставляя очень заметный след. И это еще не всё. Тут же яркий таинственный свет проносящегося к Земле объекта ослепляет наблюдателя.

На замедленном видео вы можете увидеть этот ослепительный свет, заполняющий собой обзор. Падение объекта не выглядит нормальным и это не является метеором.

С чем мы можем столкнуться? Может ли это быть распадающийся спутник? Или, наоборот, инопланетный корабль приближается к нашей планете?

Эти вопросы мы задаем себе, рассматривая эту удивительную запись, произведенную астрономом-любителем. Мы считаем, что нашему другу из Бельгии удалось запечатлеть самый настоящий НЛО.

По его словам, слишком низка вероятность того, что мы столкнулись с самолетом. Метеор также маловероятен, так как у него не было светового хвоста на входе в атмосферу.

Уфологи считают, что в ближайшие недели мы увидим больше таких изображений, а эти кадры ясно показывают, что инопланетяне среди нас.