“Не по-детски”: отправившую мужа на фронт Королеву жестко удовлетворил в парилке чужой мужик

49-летняя российская певица Наташа Королева любит себя побаловать. Когда она развелась с композитором Игорем Николаевым, всем стало ясно, что певице скучно с усатым и скромным мужиком, а нужно ей что-то погорячее, например, стриптизер. С ним то она и отрывается последние двадцать лет.

Наташа Королева и Сергей Глушко, выступающий под рабочим псевдонимом Тарзан, познакомились в 1999-м году, а роман у них начался уже в 2001-м. С тех пор пара прослыла самой яркой и скандальной в российском шоу-бизнесе. Однако в последнее время Наташа Королева заскучала и с этим красавцем.

На днях в аккаунте Королевой появились бодрящие кадры из парной, где она отдыхала совсем не с Тарзаном, а с неким другим мужчиной по имени Михаил, которой и так и сяк старался ее ублажить. В бане Наташа Королева не только парилась, но и пила что-нибудь погорячее – травяной чай и тонизирующий напиток, а также ела апельсины и мед.

Наташа Королева в одном халате без стыда щеголяла перед Мишей, громко звала его к себе и требовала веников. Вид у Наташи Королевой был удовлетворенный. Судя по всему, Миша хорошенько прошелся по ее телу веничком. Примечательно, что мужа Наташи Королевой на кадрах не было видно. “Отбивают не по-детски”, – призналась Королева.

Ранее Наташа Королева рассказала, что без колебаний отправила бы Сергея Глушко на фронт. Правда, ему уже 52 года, и он не попадает под параметры.