 

Эффективное похудение: упражнения от фитнес-инструктора

14.11.2022, 6:49, Разное
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Здоровый образ жизни стал для современного человека модной тенденцией. Все чаще люди отказываются от вредных привычек и для поддержания организмам в форме начинают заниматься упражнениями. Кто-то выбирает для занятий тренажерный зал, кто-то записывается на фитнес или йогу, а кто-то предпочитает физкультуру в домашних условиях.

Правильно подобранные упражняя могут помочь в похудении. Как добиться от тренировок максимального эффекта, объяснил фитнес-инструктор Эдуард Каневский. Он дал полезные советы в интервью “Радио 1”.

Эксперт заочно поспорил с телевизионным доктором Александром Мясниковым, получившим популярность благодаря участию в программах журналиста Владимира Соловьева. Медийный врач назвал в одном из эфиров назвал технику берпи “самым поганым” упражнением.

Однако эксперт по фитнесу не согласился с подобной оценкой. По его словам, берпи является довольно эффективным средством поддержания хорошей физической формы. Специалист подчеркнул, что данное упражнение является универсальным.

Берпи позволяет задействовать практически весь массив мышц. Также оно влияет на координацию. Более того, упражнение позволяет повышать ЧСС и сжигать лишние калории.

Эксперт отметил, что берпи не нравится многим людям из-за сложности и монотонности, однако оно обладает высокой эффективностью. Среди упражнений для похудения можно также выделить бег по пересечённой местности.

Однако, по мнению фитнес-инструктора, данный вид физкультуры не подойдет людям с проблемами с суставами. Что касается тренажерного зала, то там нельзя выделить какое-то конкретное упражнение для похудения.


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