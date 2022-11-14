 

National Interest заявил о превосходстве российских ядерных вооружений над запасами США и их союзников

14.11.2022, 6:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Запас стратегического ядерного оружия США и их союзников уступает российскому вооружению, заявили аналитики в сфере международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль.

Оллереншоу и Спенсер-Черчилль, оценивая угрозу превращения украинского кризиса в ядерную войну РФ и НАТО, заявили, что потенциал сил НАТО «хуже, чем бесполезный». Кроме того, по их мнению, не в интересах стран Запада жертвовать собой ради Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.

Напомним, американское командование снимает с вооружения свой наиболее мощный термоядерный заряд B83-1, поскольку современная ПВО не позволит бомбардировщикам донести ее до цели. США собрались разместить в Европе более современную ядерную авиабомбу – B61.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08.21 / Израиль сбил вторгшийся в его воздушное пространство беспилотник «Хезболлах»

29.06.20 / В Закарпатье за два часа выпала 20-дневная норма осадков

13.03.21 / Болгарского журналиста оштрафовали за представление с ансамблем для Захаровой

25.04.21 / В Чехии арестовали трех предполагаемых боевиков “ДНР”

22.12.21 / Губернаторы исполнят мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

18.10.21 / Илларионов: Сейчас в Украине ВВП на душу населения ниже, чем он был в 1989 году

26.02.22 / Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции США и Албании по Украине

03.11.21 / “Когда смотришь на Землю с космоса, атмосфера кажется такой тонкой”. Безос пожертвует $2 млрд на борьбу с изменениями климата

12.12.21 / В Кремле рассказали о тоне переговоров Путина и Байдена

13.12.21 / В ПФР напомнили о надбавке для ряда пенсионеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика