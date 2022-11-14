National Interest заявил о превосходстве российских ядерных вооружений над запасами США и их союзников

Запас стратегического ядерного оружия США и их союзников уступает российскому вооружению, заявили аналитики в сфере международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль.

Оллереншоу и Спенсер-Черчилль, оценивая угрозу превращения украинского кризиса в ядерную войну РФ и НАТО, заявили, что потенциал сил НАТО «хуже, чем бесполезный». Кроме того, по их мнению, не в интересах стран Запада жертвовать собой ради Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.

Напомним, американское командование снимает с вооружения свой наиболее мощный термоядерный заряд B83-1, поскольку современная ПВО не позволит бомбардировщикам донести ее до цели. США собрались разместить в Европе более современную ядерную авиабомбу – B61.

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