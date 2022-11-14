 

NYT – возможная «заморозка» конфликта на Украине будет длиться до полугода

14.11.2022, 4:30, Разное
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Западные аналитики прогнозируют продолжительную паузу в украинском конфликте в силу сложных погодных условий, которые затруднят перемещения войск с обеих сторон, пишет The New York Times. Тактически прекращение огня сыграет РФ на руку, поскольку у неё появится больше времени для повышения боеготовности и усиления контроля на новых территориях, подчёркивается в материале.


AP

Хотя Москва, вероятно, и продолжит наносить удары по украинским войскам, военным базам, объектам инфраструктуры и электросетям, ожидается, что предстоящая зима приведёт к замедлению вооружённого противостояния сторон, пишет The New York Times. Зимняя «пауза» может длиться до полугода: дождь и размякший грунт к концу ноября усложнят возможности передвижения вооружённых сил двух стран. Затем, когда температура упадёт и земля замёрзнет, бронетехнике и грузовикам будут проще преодолевать те или иные расстояния. «Вы уже видите, что ненастная погода на Украине немного замедляет ход событий. Становится очень грязно, это затрудняет проведение крупномасштабных наступлений», — цитирует издание слова заместителя министра обороны США по политическим вопросам Колина Каля.

С вынужденной погодной паузой конфликт вступит в новую фазу: помимо переподготовки войск, могут участиться ракетные удары российской стороны, равно как и диверсионные действия ВСУ на территории России. «Это точечные убийства и в целом диверсии на подконтрольных РФ территориях…» — приводит автор материала слова Сета Джонса, вице-президента Центра стратегических и международных исследований. Представители администрации Байдена тем временем заявляют, что необходимо использовать «заморозку» для восполнения украинских оборонительных и наступательных возможностей, напоминая, что у сторон появится время на обдумывание вариантов начала мирного переговорного процесса.

«Прекращение огня тактически выгодно для РФ с точки зрения стабилизации её контроля над оккупированными* территориями и даёт Кремлю возможность… продолжить свою принудительную энергетическую дипломатию против Западной Европы… Для Украины зимние условия усложнят логистику… а отсутствие растительности и других укрытий сделает наступление с ограниченным количеством бронетехники рискованным…», — приводит The New York Times выдержку из публикации британских аналитиков Дж. Уотлинга и Н. Рейнольдса.
 
* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).


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