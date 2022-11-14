Лазерная эпиляция: шесть мифов о процедуре, которым не стоит верить

Кажется, лазерная эпиляция идеально подходит под параметры поиска. Но многие даже не пробовали этот способ, опасаясь дискомфорта, потери денег и здоровья.

Миф № 1. Лазерная эпиляция вызывает рак

Возможно, это самое распространенное и пугающее заблуждение. Нет, лазерная эпиляция не может вызвать онкологическое заболевание какого-либо органа. Лазер воздействует только на темный пигмент волоса – меланин. Импульс проникает на глубину 755 нано-миллиметров. Он просто не доходит до органов и даже не задевает кожу вокруг волоса.

Миф № 2 Это больно

Лазерная эпиляция один из самых комфортных видов эпиляции. Все мы проходили эру восковой эпиляции и шугаринга, вспомните эти ощущения! Набираешь полную грудь воздуха, и на выдохе мастер вырывает пласт волос. А теперь представьте, что вас укусил комар – вот такие ощущения от лазера.

Миф № 3 Нет эффекта

Иногда клиенты сталкиваются с тем, что волосы возвращаются и начинают активно расти. Это наша физиология. Есть активная и спящая фазы роста волос. Когда вы приходите на процедуру, то лазер воздействует только на активную фазу и убирает именно ее. Волосы, которые начали расти через несколько процедур, не вернулись, а просто проснулись. На этом моменте важно продолжить курс, и все волосы уйдут.

Миф № 4. Оборудование подделывают

В “Подружках” мы работаем только с самыми известными производителями аппаратов. Все оборудование ввозится в нашу страну официально, каждый аппарат проверяется и получает регистрационное удостоверение. Любой наш клиент имеет право ознакомиться с документами. Мы дорожим своей репутацией и не скрываем ничего от наших Подружек.

Миф № 5. Это дорого

Процедура удаления волос в подмышечных впадинах стоит 490 рублей на лазере и примерно 300 рублей шугарингом. На первый взгляд цена лазера выше. Но сколько процедур понадобится для полного избавления от волос? На лазере примерно 8, а вот шугаринг вы будете делать всегда. В динамике на три года ежемесячная процедура шугаринга вам обойдется в 10 800 рублей, а вот на лазер вы потратите всего 3920 рублей. Простая математика, которая даст вам максимальный эффект и существенную экономию.

Миф № 6. Нужно отрастить длинные волосы

Зону, которую вы будете эпилировать лазером, можно до процедуры брить или пользоваться специальным кремом для депиляции.