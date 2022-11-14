 

Мнение: Феминисткам на заметку

14.11.2022, 2:20, Разное
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В последнем “Русском Newsweek”, который читаю с неизменным удовольствием, статья о раздельном обучении мальчиков и девочек – “Девчонки зубрят в сторонке”. Автор статьи долго рассуждает сам и приводит мнения учителей о том, как это хорошо и полезно для детей, а потом приводит мнение директора лицея с этим самым раздельным обучением, некой Тамары Юрищевой: “Это неправильно с точки зрения ролей, которые отвела нам природа, – объясняет директор Юрищева. – У женщины роль репродуктивная, консервативная, мужчины же, наоборот, созданы, чтобы осваивать новое”. И далее: “по словам Юрищевой, к 14-15 годам у большинства девочек умственное равзитие прекращается, по большому счету, они превращаются в сумку для вынашивания детей”.
Мне страшно даже представить, что сделали бы и с бедной Юрищевой, и с самим “Ньюсвиком”, если б такая статья вышла в Америке… (2005)

Эх, какие были милые заботы в благословенном 2005-м… Сейчас-то – и “Русского Ньюсвика” нет уже лет 10, и феминистки кончились. Впрочем, еще немного – и нам тут начнут издавать “Сомалийский Ньюсвик”. На четырех страницах, что-нибудь о пользе чистки зубов и ношения масок.

Источник: Размышления вольного социолога


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