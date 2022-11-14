Каждый человек должен понравиться себе: как это меняет жизнь. И как прийти к полному принятию себя и любви

В последнее время все чаще можно услышать фразы «нужно принять себя», «самопринятие делает человека счастливым». Но что это на самом деле значит? Вряд ли кто-то намеренно отвергает себя. Мы и без того принимаем ту или иную часть своего «я». Но делаем ли мы это в полной мере и правильно? Вот над этим стоит порассуждать.

Что такое самопринятие?

Американская психологическая ассоциация определяет самопринятие, как относительно объективное ощущение или признание своих способностей и достижений вместе с признанием своих слабых сторон. Оно часто рассматривается, как важный компонент психического здоровья. Чтобы получить объективное представление о себе, требуется самосознание.

Вы должны быть в состоянии посмотреть на себя и увидеть, что происходит внутри, на что вы способны и на что еще не способны. Вам нужно увидеть свое истинное «я». Как только вы осознаете свои способности и ограничения, вы будет близки к тому, чтобы принять их. Принятие — это не решение, что что-то хорошо или плохо в вас. Это просто осознание всех своих качеств, признание их существования.

В чем разница между самопринятием и самооценкой?

Основное различие заключается в том, что принятие себя — это более сбалансированный процесс. Самооценка всегда связана с усилением позитивного восприятия, когда мы видим в себе больше положительных сторон и делаем упор на их развитие. Самооценка отражает физическое представление человека о самом себе, а также о том, как другие смотрят на этого человека и реагируют на него.

Самопринятие — это совсем другое. Оно рассматривает как положительные, так и отрицательные аспекты себя, принимая их все без исключения. Нет никакого упора на сильные стороны, нет действий по их развитию. Это просто осознания всех своих навыков, качеств, черт характера, привычек, слабостей в самой полной мере. При этом, нет никакой критики, никакого разделения на «плохие» и «хорошие» стороны личности, только любовь к себе.

Почему важно принимать себя?

Если ваша цель — стать лучше, то вам нужна объективная картина самого себя. Сосредотачиваясь только на положительных сторонах своего «я», вы отрицаете ту самую человеческую часть, которая есть у всех нас. Всегда имеют место недостатки и «слепые пятна». Это совсем не делает нас плохими. Это делает нас людьми, и дает большие надежды, потому что это означает, что мы можем стать лучше. Вот почему принятие себя важно для психического здоровья.

Самопринятие улучшает психологическое благополучие

Самопринятие является ключевым компонентом психологического благополучия. В недавнем исследовании ученые обнаружили, что самопринятие негативно связано с воспринимаемым стрессом. Когда вы принимаете себя, вы больше не боретесь с собой, не ругаете и не желаете быть кем-то другим. Вам нравится быть таким, какой вы есть.

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Это ступенька к самооценке

Да, здоровая самооценка — это цель, от которой мы все выиграем. Но самопринятие — это на самом деле шаг, который мы должны сделать, прежде чем полюбить себя. Во-первых, мы должны принять себя такими, какие мы есть, с недостатками и ограничениями. Тогда и только тогда мы сможем полюбить себя. Это невозможно сделать до того, как вы поймете, из чего вы сделаны.

Это поможет вам избежать саморазрушающего поведения

Любому, кто когда-либо выкуривал по две пачки сигарет в период стресса или наедался перед телевизорам после тяжелого рабочего дня, может помочь самопринятие. Оно помогает людям справляться со своими недостатками более здоровыми способами. Если они были в состоянии принять свои недостатки, они с большей вероятностью работали над их исправлением.

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Принятие себя – ключевой аспект самосовершенствования

Некоторые исследования показывают, что принятие себя таким, какой вы есть (как с положительными, так и с отрицательными сторонами), мотивирует вас к совершенствованию лучше, чем сосредоточение внимания на своих положительных сторонах. Важно честно увидеть себя цельного, а не идеального, каковым не является ни один человек.

В одном из экспериментов участников попросили вспомнить недавний проступок, за который им очень стыдно. Затем одной группе было предложено написать об этом проступке с состраданием к себе, принятием своей ошибки, а другой группе сказали написать только о своих положительных качествах.

После этого группам было предложено оценить, насколько они склонны повторить этот поступок в будущем. Исследователи обнаружили, что группа самосострадания, те, кто принимает свои ошибки, были более мотивированы исправить их в будущем. Те же, кто не видел своих недостатков, вполне могли бы повторить этот поступок снова.

Помогает преодолеть перфекционизм

Перфекционизм часто возникает из-за неспособности принять себя таким, какой вы есть. Подумайте об этом: если вы не можете принять свои недостатки, вы будете бороться с ними изо всех сил, ругая себя за неудачи и пытаясь изменить себя. Таким образом, самопринятие может стать противоядием от перфекционизма. Вам станет легче жить, вы избежите бесконечной гонки за идеальным «я», которого не существует.

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Начните с самосознания

Прежде чем вы сможете принять себя таким, какой вы есть, вам нужно увидеть себя таким. Для этого требуется навык самосознания. Подумайте, каково ваше мнение о себе и ваше видение будущего? Возможно, вам будет трудно представить и увидеть долгосрочную мечту, поэтому начните с того, что загляните на два года вперед. Чего вы хотите достичь за этот период времени?

Найдите способы вдохновить себя, чтобы оценить, как далеко вы продвинулись, и работать над тем, чего вы хотите достичь. Создавайте небольшие вехи на пути к большой цели или занимаясь хобби, которое вам нравится. Найдите для себя пример для подражания. Посмотрите на качества их характера, образ жизни и взгляды на жизнь и примените эти модели к себе, но не отвергайте собственные, а дополняйте их.

Помиритесь со своим «внутренним критиком»

Точно так же, как самопринятие — это непредвзятость к себе, осознанность — это непредвзятость к своим мыслям и чувствам. Вы замечаете, но не осуждаете. У всех нас есть внутренний диалог, происходящий в течение дня. Некоторые из фраз позитивны и полезны, а некоторые наводят на негативные мысли и причиняют вред. Чтобы улучшить принятие себя, начните подводить итоги своего разговора с самим собой. Вы больше помогаете себе или вредите?

Не удивительно, что негативный разговор с самим собой приводит к негативным чувствам. Чтобы попытаться обрести самопринятие, ежедневно используйте позитивные аффирмации. Говорите себе: «Я достоин», «Я заслуживаю счастья», «Я принимаю свои ошибки и учусь на них». Так вы сможете заменить свой негативный внутренний диалог позитивными утверждениями и использовать это, чтобы почувствовать себя достойными и ценными.

Примите для себя избитую, но верную истину: «Ты всего лишь человек». Быть человеком означает иметь невероятные способности и недостатки. Возможность сказать «Меня это устраивает, и я все равно люблю себя» — это здорово. Не корите себя за ошибки, не сравнивайте себя с кем-то. И тогда вы сможете спокойно смотреть на свои недостатки и не чувствовать себя плохо.