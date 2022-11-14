Женщина не ведется на “лапшу”, пока ей не понравится тот, кто ее вешает. Почему мужчины так ловко обманывают и как женщине обезопасить себя

Если кто-то думает, что “на лапшу”, которую развешивают мужчины, ведутся только глупенькие, наивные женщины, то психологи спешат их поправить. Специалисты отмечают, что обмануть даже самую умную из представительниц прекрасного пола не так уж и трудно, если ей понравится тот, кто пытается это сделать. Ведь она, как говорится, и сама обманываться рада и охотно подставляет ушки для этой самой “лапши”. А.Н. Паршин, который является психологом и психотерапевтом, рассказывает о некоторых психологических трюках, применяемых коварными соблазнителями, ознакомившись с которыми, женщины смогут обезопасить себя от введения в заблуждение.

Иллюзия расширения пространства

Когда пространство наполнено множеством разнообразных предметов, оно кажется нам более масштабным, нежели свободное. К примеру, здание на котором присутствуют эркеры, горгульи и барельефы, визуально воспринимается более крупным, чем оно в действительности является. Пользуясь этим обманом зрения, мужчина может носить сорочки с мелким узором, чтобы выглядеть крупнее в глазах избранницы. Этот прием используется и как психологический.

Чем больше узоров, завитушек и прочих деталей, касающихся его жизни вам демонстрирует мужчина, тем более значимым он выглядит в глазах представительницы слабого пола. Так, он покоряет ее, рассказывая, что посещает различные семинары, увлекается велоспортом, прекрасно готовит и даже обожает вязать на спицах. И уже совсем не важно, что половина из этого неправда, главное – обозначить свою увлеченность и разносторонность.

Иллюзия Мюллера – Шумана

Когда человек несет легкий груз, а затем берется за что-то более весомое, то эта вещь кажется ему значительно тяжелей, чем она есть в действительности. Мужчина может использовать такой трюк в супермаркете, предлагая девушке донести самые легкие пакеты до машины. А потом дать ей подержать свои, более тяжелые, пока он ищет ключи от авто. Почувствовав их вес и не удержав их, дама удивится, какой же все-таки сильный ее партнер. И в ее подсознании он зафиксируется, как индивидуум, подходящий для размножения. И даже если она философ по образованию, она будет не в силах сопротивляться природе.

Избегание нерегулярного подкрепления

Психолог утверждает, что удовольствие, которое является неожиданным, как правило, вызовет больший всплеск эмоций, нежели то, которое запланировано заранее и повторяется регулярно. Это можно сравнить, например, с разными ощущениями, когда человек получает премию, которая ему положена в конце года, или когда начальник вдруг неожиданно объявляет о солидном бонусе за удачно выполненное задание. Хотя в данном случае эмоции будут положительными, но вот сюрпризов негативного характера все же следует избегать, щадя психику своей партнерши.

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С точки зрения А.Н. Паршина, мужчина, который пытается манипулировать женщиной, не будет злоупотреблять стратегией нерегулярного подкрепления, которая, скорее, присуща дамам, чередующим кокетство с равнодушием. Тем самым они пытаются вызывать ответную страсть у партнера и привязать его к себе.

Опытный соблазнитель будет избегать поступков, вызывающих у партнерши стресс, чтобы в промежутках радовать ее своим хорошим поведением. Он, скорее, будет делать ей разнообразные сюрпризы, например, сегодня пригласит ее на концерт в консерваторию, а через неделю поведет в сауну.

Эффект Зейгарник

Этот эффект заключается в том, что занятие, которое было прервано, запоминается гораздо лучше, нежели то, которое было доведено до конца. Поэтому хитрый, подуманный мужчина никогда не доводит свидания до того момента, когда его подруга начнет зевать от скуки. Напротив, он завершает их в самый интересный момент, придумав какой-нибудь благовидный предлог. И это прекрасный способ заставить свою визави вспоминать о нем и с нетерпением ожидать следующей встречи, забрасывая его сообщениями, где предлагает повторить приключение.

Эффект причастности

Его суть в том, что люди обычно больше ценят тот или иной объект, когда они приложили руку к его созданию. Исходя из этого, опытные соблазнители не спешат облагодетельствовать партнершу, делая для нее все возможное, чтобы избавить ее от лишних хлопот. Потому что знают, что тем самым не привяжут ее к себе навеки. Напротив, они будут обращаться к ней с различными просьбами, чтобы она что-то делала для них. Например, записала на прием к врачу за отсутствием времени у мужчины или помогла выбрать подарок для мамы, а еще лучше, если женщина одолжит ему денег, чтобы он мог вовремя оплатить долг по кредиту. И уж тогда она точно будет ценить отношения, в которые вложилась и морально, и материально.

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Иллюзия восприятия размера

Наше зрение устроено таким образом, что размер предметов мы определяем лишь при сравнении его с другими предметами. Если мы расположим какую-то вещь рядом с более крупными однородными вещами, она будет казаться еще меньше, а рядом с мелкими – еще крупнее. Иногда мужчины, используя эту иллюзию, направляясь на встречу с девушкой, выбирают в качестве спутников друзей, которые хотя бы ненамного ниже их ростом, ведь на их фоне они будут смотреться более выигрышно. Ведь не секрет, что представительницы слабого пола предпочитают высоких.

Функциональная закрепленность

Немецкий психолог Карл Дункер открыл и описал эффект функциональной закрепленности, состоящий в следующем. Когда предмет уже использовался в определенном качестве, то психологически его будет трудно использовать в такой же ситуации в ином качестве. Например, если мужчина познакомился с женщиной в качестве партнера по теннису, он, скорее всего, окажется во френдзоне, играя с ней на равных. И тогда перейти к более близким отношениям у него будет мало шансов. В такой ситуации соблазнитель постарается получить власть над женщиной, например, начнет тренироваться дополнительно, чтобы превзойти ее в спорте и в итоге стать ее наставником.

Эффект якоря

Еще его называют эффектом привязки. Под ним понимается когнитивный перекос, который подразумевает влияние на решения индивидуума определенной точки отсчета или “якоря”. Такое якорение может быть и числовым, и нечисловым. Например, человек может купить автомобиль по цене выше рыночной, если он стоит рядом с люксовой моделью, которая и является привязкой. Используя это прием, мужчина, который привык вешать женщинам “лапшу”, может окружать себя приятелями, которые лучше одеты, чем он, больше зарабатывают. Тем самым девушка, видя его принадлежность к успешной компании, будет более снисходительной к нему и быстрее попадет в его распростертые объятия.