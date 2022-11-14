Daily Mirror – «сделано в России» — министр финансов Великобритании возложил вину за рецессию в стране на Москву

Глава Министерства финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что страна «лишилась стабильности» в экономическом плане в основном из-за действий РФ на Украине, передаёт Daily Mirror. По словам Ханта, нормализовать экономическую ситуацию в королевстве правительство может, совместно с Банком Англии решив проблему инфляции.



AP

Канцлер Казначейства Великобритании Джереми Хант возложил ответственность за рецессию в стране на Россию. По его словам, именно Россия создала в мире ситуацию, которая привела к инфляции и росту процентных ставок, сообщает Daily Mirror.

Министр финансов утверждает, что Великобритания «лишилась стабильности» в основном из-за российской спецоперации на Украине. «Это рецессия с маркировкой «сделано в России», и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту», — отметил Хант.

Он предупредил о «вероятности» официальной рецессии в Великобритании, после того как ВВП страны сократился на 0,2% в период с июля по сентябрь. «Вопрос не в том, находимся ли мы в рецессии, а в том, что мы можем сделать, чтобы она стала короче и не такой глубокой», — заявил министр.

По его словам, «главное», что он может сейчас сделать для того, чтобы нормализировать экономическую ситуацию в стране, — решить проблему зашкаливающей инфляции совместно с Банком Англии.

«Если мы сможем вместе с Банком Англии контролировать инфляцию, тогда мы сможем сдержать глобальный рост процентных ставок, сдержать рост ипотечных ставок, который видят люди, сдержать стоимость кредитов, которые берут предприятия, и у нас будет шанс вернуть всё на круги своя», — приводит издание слова Ханта.

Впрочем, министр предупредил, что правительству придётся принять «ужасные решения» по налогам и расходам, чтобы подавить инфляцию и восстановить стабильность в стране. Хант утверждает, что британская общественность хочет, чтобы Консервативная партия заслуживала доверия, а не стремилась к «популярности». Поэтому в предстоящую неделю правительство попытается обеспечить «уверенность» для семей и бизнеса в том, что у него есть план по стабилизации экономики.

По его словам, после принятия нового бюджета в четверг «самое тяжёлое бремя будут нести люди с самыми широкими плечами». Так, по данным Daily Mirror, один из рассматриваемых вариантов — снижение порога, с которого наиболее состоятельные британцы начинают платить максимальную налоговую ставку.

Впрочем, Хант также указал на то, что в конечном итоге рост стоимости энергии не может не затронуть более широкую массу людей, так как правительство не может позволить себе бесконечно снижать суммы в их счетах. «Мы должны быть честны с людьми — невозможно бесконечно субсидировать счета за электроэнергию», — заявил политик.

Ожидается, что средние расходы большинства британских домохозяйств вырастут уже весной, когда закончится начальный этап гарантии цен на энергоносители. Впрочем, предполагается, что канцлер рассматривает пакет мер поддержки для защиты наиболее уязвимых слоёв населения, включая пенсионеров и тех, кто получает пособия, начиная с апреля следующего года.