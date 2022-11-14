Le Figaro – Путин и Раиси обсудили укрепление сотрудничества

Россия и Иран укрепляют сотрудничество в самых разных областях: от политики и экономики до сферы безопасности, пишет Le Figaro. В частности, это стало темой телефонных переговоров, которые прошли между лидерами стран Владимиром Путиным и Ибрагимом Раиси.



AP

Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, пишет Le Figaro. По cловам издания, Тегеран — один из главных союзников Москвы. Обе страны сейчас находятся под действием тяжёлых экономических санкций Запада.

Лидеры обсудили «серию вопросов», связанных с их двусторонними отношениями, сделали акцент на активизации сотрудничества в сфере политики, экономики и торговли. Кроме того, они поговорили о сфере транспорта и логистики.

Автор статьи напоминает, что впереди саммит «Большой двадцатки», но Путин на него не приедет. И если Китай и Индия выражают обеспокоенность ситуацией на Украине, Иран, наоборот, на этом фоне стал сближаться с Москвой. Так, секретарь российского Совбеза Николай Патрушев на этой неделе приехал в Тегеран, чтобы обсудить сотрудничество, в том числе в сфере безопасности, пишет Le Figaro.