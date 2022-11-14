Мнение: Сапожник прав, но сам не рад

За день до промежуточных выборов в Америке я сделал прогноз об их исходе, который, как это обычно у меня бывает, сбылся полностью:

“Ожидаемый по опросам (и при этом почти несбыточный) вариант – что республиканцы перехватят обе палаты. Но, при таком изобилии “досрочки” – едва ли. Поэтому осмелюсь сделать прогноз: по итогам этих выборов Респы вернут себе палату представителей, а сенат останется за “демократами”. После чего будет движуха и протесты месяца на два – аж до Нового года или даже дальше”.

Единственное, что я недооценил влияние такой поистине пирровой “победы” на дух республиканцев – они, похоже, совсем расклеились и даже никакой “движухи” из себя выдавить не сумеют. Вместо “красной волны” получить какой-то еле заметный – в 2-3 голоса – перевес в Конгрессе… и всё?! Проиграть губернаторские даже там, где рассчитывали на перелом?

Получается весьма и весьма грозная для республиканцев тенденция, о которой уже давно шептались, но теперь она видна невооруженным глазом: как-то так получается, что республиканская партия… просто сходит с политической сцены, во всяком случае, в федеральном масштабе, а президентство Трампа предстает каким-то случайным сбоем в матрице, практически флуктуацией: Трампа выдавили, баги устранили – и… всё. Финита.

Ну в самом деле: 2008 – Обама, 2012 – Обама, 2016 – ДОЛЖНА была быть по всем прогнозам Хиллари, но чудом (при этом проиграв по голосам!) протиснулся Трамп, 2020 – Байден…

Если даже при таких вводных (считая и практически впавшего на глазах у всей страны в деменцию Байдена, и неимоверный рост цен, и эпические провалы типа “эвакуации” из Афганистана) “красные” практически не могут НИЧЕГО добиться на выборах – это, по чесноку, означает, что двухпартийная система в США приказала долго жить, сменяясь привычной на большей части мира полуторапартийной или даже однопартийной (по схеме любимой Путиным ГДР – одна ПРАВЯЩАЯ партия, и там где-то копошатся тоже легальные, но ни на что не влияющие партейки).

Правда (опять благодаря незапланированному Трампу!), у Республиканской партии пока остается единственный оплот – Верховный суд. Может, они еще как-то все ж пощекочут нервы демократам, открывшим свой “золотой ключик”, он же “читерский код”: как выигрывать любые выборы, независимо от того, сколько людей реально готовы за тебя голосовать.

Но скорее среди членов ВС в ближайшие годы начнется незапланированный падёж. У слабой партии не должно быть своего карманного Верховного суда, это какой-то нонсенс.