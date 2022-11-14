Не весь фаст-фуд вреден: что можно смело употреблять в пищу, чтобы не навредить фигуре

Когда речь идет о фаст-фуде, поклонники здорового образа жизни говорят о том, что это вредная для здоровья пища и потреблять ее не стоит.

Это действительно правда. Однако, на самом деле, далеко не весь фаст-фуд вреден. Есть такая пища, которая не навредит ни фигуре, ни здоровью. Вот несколько таких вариантов фаст-фуда.

Шаурма

Этот фаст-фуд содержит некоторые вредные ингредиенты, в частности, такие как различные соусы. Однако, при желании от них можно отказаться. Также можно попросить не добавлять морковь по-корейски и соленые огурцы.

Остальные компоненты вполне можно потреблять в пищу даже тем, кто придерживается правильного питания. Тонкий лаваш считается довольно нейтральным и совсем не калорийным продуктом. Курица и свежие вощи относятся к полезной пище.

Бургер с рыбой или птицей

Если мясо, входящее в состав бургера готовится прямо на гриле без лишнего жира, то можно кушать такой фаст-фуд.

Желательно попросить положить меньше сыра и заменить его на полезные свежие овощи. Вместо вредного майонеза лучше всего выбирать кетчуп или же горчицу.

Придерживаясь всех этих рекомендаций, можно смело потреблять бургер.

Овощные палочки с соусом

Делают такие овощные палочки из огурцов, моркови, болгарского перца и многих других овощей. Во всех этих продуктах нет абсолютно ничего вредного и можно их смело потреблять.

Подают овощи вместе с соусом. От него можно не отказываться, но злоупотреблять им не стоит.

Все дело в том, что в соусе содержится много соли, провоцирующей задержку жидкости, в результате чего появляется отечность и проблемы с сердцем и сосудами.

Вареники

Можно выбирать совершенно любую ягодную начинку. Кроме того, можно выбирать овощную начинку для вареников. Однако, не стоит использовать те продукты, которые обжариваются, например, такие как лук или грибы.

Чтобы сделать блюдо более полезным, стоит использовать в качестве соуса не слишком жирную сметану.

Все эти фаст-фуды можно смело потреблять в пищу и при этом они не навредят ни фигуре, ни здоровью.