10 заведений в Санкт-Петербурге, где всегда можно вкусно поесть

Ресторан современной азиатской кухни Chang

Место с экзотическим интерьером и не менее экзотической кухней находится на дороге из аэропорта Пулково в центр, так что туда можно заехать даже по пути на рейс или наоборот, прибыв после перелета. Шеф Денис Прохоров создаст правильный настрой хоть перед, хоть после путешествия: сам он долгое время плавал на круизных судах поваром, изучая все кухни мира. И в итоге поисков своего творческого вектора остановился на миксе тайской, японской и индийской кухни, по-своему трактовав популярную классику.

Например, в его роллах «Филадельфия» (690 руб.) оригинально звучит сливочная паста с хреном, добавляющая лососю с рисом некий русский колорит. В роллах с копченым угрем и авокадо (830 руб.) неожиданно появляется трюфельный терияки. Тартар из мраморной говядины (640 руб.) с мармеладом из шиитаке и пармезаном, подается на трех маленьких булочках бао. Утка по-пекински выступает не только самостоятельно, но и в качестве составляющей в красном карри (1390 руб.) с ананасом и личи. И даже в свой рецепт том-яма с морепродуктами (890 руб.) шеф добавил нечто непредсказуемо прекрасное, от чего этот огненный ароматный суп вызывает стойкое привыкание.

Тартар из мраморной говядины, шиитаке-мармелад, пармезан, бао Лосось татаки, спаржа, спайси майо Красный карри, утка по-пекински, ананас, личи Том-ям с морепродуктами

Ресторан Ante seafood&bar

Недавно открывшееся заведение находится относительно далеко от туристического центра, но в престижном районе, в деловом квартале «Невская ратуша». Тут многое намекает на игру, ведь анте – это словечко из лексикона игроков в покер, означающее принудительную ставку. К счастью, в ресторане ни от кого не требуется никакого депозита, а на пикантность игорного бизнеса намекает лишь глубокий красный цвет в интерьере, стойка бара, напоминающая стол крупье, и подставки под бокалы в виде золотистых карт. За атмосферу в Ante отвечают Тимур Дмитриев и Михаил Соколов, реализовавшие более 25 ресторанных проектов, а за кухню – знаменитый шеф Дмитрий Блинов.

Как далее следует из названия, в концепции – рыба, морепродукты и оригинальные коктейли, тем не менее, для мясоедов тоже найдется несколько заманчивых позиций, в том числе дичь. Блинов ловко сочетает в меню формат comfort food и отдельные гастрономические кунштюки. О форели с васаби-дрессингом мы уже писали в одном из питерских обзоров. Другое простое решение для старта – большое плато с морепродуктами и рыбой. Однако, выбирая закуски более обдуманно, можно взять совершенно кружевной тартар из гребешка с огурцом или, если хочется начинать не с рыбы, а с чего-то мясного, – мусс из фуа-гра с сотерном. В качестве горячего продолжения обязательно надо пробовать рапаны с почти неотличимыми от них по текстуре белыми грибами, сливочно-грибным соусом и муссом из пармезана (720 руб.) и нежнейшие вонтоны с крабом. Из основных блюд мы порекомендовали бы камбалу, приготовленную целиком, в соусе из белого вина (1200 руб.) или бедро цыпленка с брокколи и горгонзолой (650 руб.).

Плато с морепродуктами и рыбой Тартар из гребешка с огурцом Мусс из фуа-гра с сотерном Вонтоны с крабом

Флагманский ресторан сети «Забыли сахар»

Еще одно новое место на карте Санкт-Петербурга, и снова не в туристическом районе – около футуристичного Лазаревского моста. Название «Забыли сахар» на слуху уже давно: более двух десятков кафе-кондитерских с правильными десертами на натуральных сахарах с 2017 года последовательно открылись в Питере, Москве и Сочи. А теперь пришло время настоящего ресторана – с обширным меню, завтраками и внушительной кофейной и винной картой. Естественно, не обошлось и без фирменных десертов: на входе в заведение с современным эко-дизайном гостей встречает длинная витрина с умопомрачительными пирожными.

Кухня выглядит сложной и замороченной только на вид, на самом деле, все просто и понятно. Из знакомых и непременно локальных продуктов – российской рыбы и морепродуктов, фермерских овощей и ягод, фруктов из собственного сада в Сочи – повара под руководством концепт-шефа Кирилла Абакшева готовят современные, яркие блюда в стиле comfort food. На основе клубники и томата, инжира и груши, листьев чая сенча и лайма делаются домашние лимонады. Кофе собственной обжарки под брендом PaPa Power и отменный какао Amazing Cacao из перуанских и индийских бобов – еще одна фишка ресторана. Здесь сервируют прелестные завтраки: разнообразные, затейливые, немного заигрывающие с ЗОЖ (но лишь шутя). А по вечерам тут, конечно, нужно пить коктейли от Евгении Макаровой, которая тоже как бы в шутку, как бы «про полезное» дополняет алкогольные миксы топинамбуром, агавой, витграссом и саган-дайля.

Батат на углях с мятным лябне и чипсами из мангольда

Ресторан Flor: авторская кухня в средиземноморской стилистике

Смещение акцента с португальской кухни на comfort food с рыбой и морепродуктами, вероятно, было продиктовано совсем не ласковым климатом Петербурга. Чистая Португалия ушла, но средиземноморское звучание осталось.

Запеченный авокадо с копченым угрем, маринованным в соусе унаги, тартаром из огурца и фермерской юной страчателлой конкурирует по яркости сочетаний с сахалинским гребешком, дополненным кимчи и маринованными томатами черри в пряном соусе чили. Ответ Flor традиционному витело тоннато – эффектная пиканья тоннато: это ростбиф собственного приготовления под нежным кремом из тунца, с маслом петрушки, острым маслом пири-пири, попкорном из каперсов и хрустящей бриошью. Чтобы согреться стылой осенью, порекомендуем прованский рыбный крем суп с домашней бриошью и соусом руй, треску с овощами и луковым демигласом в томатном соусе или телячьи щечки с воздушной полентой и пореем, томленые в красном вине с апельсином, тимьяном, томатами и соевым соусом.

Запеченный авокадо с копченым угрем, маринованным в соусе унаги, тартаром из огурца и страчателлой Сахалинский гребешок с кимчи и маринованными томатами черри в пряном соусе чили Пиканья тоннато Прованский рыбный крем суп с домашней бриошью и соусом руй

Мясной ресторан Meat_Coin Country Club в Комарово

Вслед за первым питерским Meat_Coin на Рубинштейна осенью открылся роскошный загородный lodge на берегу Финского залива. Изучению многокилометрового пляжа и виду, от которого захватывает дух, лучше посвятить время в более дружелюбный сезон, а сейчас можно наблюдать всю эту красоту, находясь в теплом, уютном и светлом помещении, интерьер которого создан знаменитой архитектурной командой Da Bureau. Если все же хочется свежего бриза и погода позволяет, всесезонная терраса с очагами дает возможность даже зимой есть мясо outdoor.

Мясо здесь, как и в других Meat_Coin, отменное: мясные деликатесы ресторанам поставляет компания MЯSOET, чьи скауты разыскивают говядину и баранину по всей стране. В собственном цехе мясо тщательно разделывают, обрабатывают и выдерживают отрубы в камерах сухого вызревания не меньше четырех недель. Бренд-шеф из Турции Мехмет Чалышкан очень придирчиво относится к качеству мяса, великолепно разбирается в нем и обучает персонал, который передает эти знания гостям во время шоу-подачи. Это действительно целый спектакль, сравнимый с танцем, балетом, пантомимой – любым зрелищным искусством, когда эмоции передаются через пластику. Например, подача карпаччо (1650 руб.) и приготовление его перед гостями выглядит так: повар выносит на большом блюде пласт мяса, тонкий словно лист, посыпает его солью, турецкими специями, пармезаном и рукколой, артистично смазывает горчицей и поливает оливковым маслом, виртуозно и не порвав при этом сворачивает в рулет, а затем нарезает его огромным ножом-мачете на порции. Весь процесс занимает около минуты – и не оторваться!

Так же впечатляюще выглядит разделка приготовленного по вашему выбору стейка, будь то томагавк, тибон, рибай, портерхаус или филе-миньон. Гостям нужно лишь выбрать отруб и степень прожарки. Для настроенных на тяжелый люкс предлагается золотой стейк – эталонный кусок мяса, обернутый перед приготовлением в листовое золото.

Стейк тибон Филе-миньон Кебаб Золотой стейкРесторан Kuznyahouse

Посмотреть на Финский залив с другой стороны – с воды – а заодно и потанцевать, выпив изрядное количество коктейлей, можно во время круиза на корабле Cruise by Kuznyahouse. Но сейчас не его время: он уже ушел на покой до следующей весны, а мы пока будем вкусно есть и зажигать по выходным в самой «Кузне» в Новой Голландии. Тем более что тут обновились завтраки и появилось три новых закуски с ближневосточным акцентом – как раз для холодного времени года.

Шеф-повар Руслан Закиров любит согревающие вкусы Востока. Именно поэтому тут теперь готовят яйца по-турецки с йогуртом, настоянным на аджике оливковым маслом и миксом из зелени и семечек (390 руб.). Также утром подают более европейский омлет с крабом, страчателлой и томатной сальсой собственного приготовления (690 руб.). Над традиционным круассаном шеф, правда, немного поиронизировал, добавив к нему начинку из моцареллы и чеддера, становящейся тягучей при нагревании в гриле, и залив трюфельным соусом (420 руб.). На сладкое можно взять аналог сырников – пончики из рикотты с медовыми сотами и взбитой сметаной (450 р.). Рикотту для пончиков взбивают с амаретто и апельсиновой цедрой и подают со сметанным муссом, внутри которого – сливки и белый шоколад.

В новых горячих закусках из основного меню Ближний Восток звучит мощнее. Печеный баклажан с лечо и креветками из печи (690 руб.), язычки ягненка с хумусом из печеного болгарского перца с зернами граната и мангольдом (690 руб.) и теплый салат с обжаренной на хоспере смесью грибов, брокколи и цуккини с маринованным огурцом (550 руб.) с их сочными вкусами и пряными ароматами напоминают о недавних путешествиях в Дубай и Тель-Авив. Обновление горячих закусок никак не мешает заказать в качестве основного блюда фирменную утиную ножку конфи с картофельными клецками и соусом cacio pepe (790 руб.).

Печеный баклажан с лечо из перца и креветками из печи Теплый салат с обжаренной на хоспере смесью грибов, брокколи и цуккини с маринованным огурцом Утиная ножка конфи с картофельными ньокки и соусом cacio pepe

Ресторан-космополит Café Claret

В ресторане при отеле «Гельвеция» тоже наступил новый сезон, что сказалось на завтраках и на обновлениях в основном меню, где бренд-шеф Александр Богданов решил поиграть с русской новогодней классикой.

Завтраки, доступные к заказу аж до 23:00, тут могут легко превратиться не только в обед, но и в ужин, благо, сытности им не занимать! Однако, новое «утреннее» меню довольно лаконично, и, пожалуй, наслаждаться драниками и запеканкой все же лучше в первой половине дня. Драники трех видов отсылают к скандинавской кухне, но, как всегда у Богданова, взгляд на nordic у него совершенно нестандартный. Сама лепешка готовится не только из картофеля. Драник из цуккини подается с лососем холодного копчения (950 руб.), драник из топинамбура – с крабом (1690 руб.), ну а традиционный картофельный – с авокадо, чоризо и мортаделлой (890 руб.). Для любителей сладких завтраков шеф предлагает стремящуюся к детсадовскому совершенству творожную запеканку с малиновым соусом (490 руб.).

Драник с авокадо, чоризо и мортаделлой Творожная запеканка с малиновым соусом

Что касается новинок основного меню, то нам показалось, что в них звучат отголоски богдановского ностальгического сета «Воспоминания о…», который до сих пор можно по предварительному заказу попробовать в Café Claret. Явно вспоминая семейные застолья из детства, он предлагает современную и очень гламурную версию советских праздничных блюд, помещает нечто давно знакомое в новую обертку или просто старается выразить свои давние вкусовые впечатления в новых формах. К примеру, делает оливье с копченым лососем (790 руб.), запекает перцы с соусом из гребешка (1290 руб.), скрещивает коньяк с гребешком в XO велюте, купает лангустины в соусе биск (1990 руб.) и укладывает «очешуительный» судак на веер из слайсов цуккини (890 руб.).

Мурманский гребешок с ХО велюте Лангустины с соусом биск Судак со взорванной чешуей, цуккини и соусом из пармезана и бородинского хлеба

Коктейльный бар Yve в стиле ретро

Новый коктейльный бар на Гагаринской улице открыли бывшие бармены Илья Косенков и Антон Радев. Очевидно, что вдохновлялись они эпохой 60-х с ее блеском, жизнерадостной музыкой и зарождающейся сексуальной революцией. Ив Сен-Лоран и Мэри Квант, Твигги и Миа Фэрроу, Годар и Антониони – вот герои той поры. Именно их творчеству посвящена разделенная на блоки коктейльная карта, в каждом из которых в рецептуру напитков так или иначе интегрировано что-то, что связано с основополагающими явлений в кино, моде и фотоискусстве 60-х. Коктейли из блока «Мода» – насыщенные. яркие, красочные, подобно принтам того времени: например, Mango Carry (690 руб.) замиксован на игристом вине с пюре манго и карри. В блоке «Фотография» (которая тогда была черно-белой) царит сдержанность и минимализм. А в кинематографе тогда чудил арт-хаус и режиссеры бросались во все тяжкие, сочетая несочетаемое, что отражено в коктейлях из блока «Кино». Скажем, микс Pizza Tini (640 руб.) готовят на водке, настоянной на пармезане, добавляют абрикосовый ликер и белковую пену, которую поджигают перед подачей.

В эту ретро-концепцию изящно удалось вписать суперсовременный подход приготовления напитков и блюд с минимальным количеством отходов. Здесь сами делают ликеры и, например, для бананового используют кожуру, из которой делают насыщенный фруктовый сироп, а остатки банана превращают в натуральную пастилу, служащую украшением коктейлей.

Еды в меню не много, и вся она довольно экзотична. Рекомендуем фирменное татаки из тунца (1090 руб.), которое шеф-повар Кирилл Левин подает с ореховым соусом и красной икрой.

Татаки из тунца с ореховым соусом и красной икрой

Отель «Гельвеция»: новые номера

При выборе гостиницы в Санкт-Петербурге всегда настоятельно советуем эту локацию. Тем более что в «Гельвеции» появилось несколько новых, «с иголочки», панорамных и мансардных люксов.

Самый шикарный из них – просторный представительский люкс с потолками 4,70 м, с панорамными окнами в пол, гостиной, спальней, собственной спа-зоной и джакузи с видом на улицу Марата. К этому номеру относится главное украшение фасада отеля – французский балкон, находящийся между двух атлантов над входом в здание. Представительский люкс можно сделать еще больше, объединив это помещение с соседним через коридор. Дизайн интерьеров отсылает к американской классике и континентальному стилю, а паркетные полы добавляют люксу респектабельности.

Представительский люкс Спа-зона в представительском люксе

Самые романтичные номера – мансардные. Они невелики по размеру, но сквозь окна в потолке видно небо, а уют и свойственное «Гельвеции» изящество стиля, определенно, будут приманивать в мансарду влюбленных, приехавших в город на Неве.

Мансардный номер