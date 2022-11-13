Такер Карлсон – детей в школах приучают, что менять пол это «норма» — но счастья им это не приносит

Детям с раннего возраста в школах внушают радикальную идеологию, утверждая, что они сами могут выбирать свой пол, заявил гость программы ведущего Fox News Такера Карлсона британец Оли Лондон, который решил стать женщиной-кореянкой, но затем передумал. Однако, по словам Лондона и самого Карлсона, ни лекарства, ни пластическая хирургия не помогут стать счастливыми людям, которые несчастны внутри.

Как и большинство людей в этой стране, мы просыпаемся каждое утро, с нетерпением ожидая новостей о том, во что теперь должны верить. И одна из главных вещей, в которую вы теперь должны верить, это то, что природа не реальна, она как голограмма, как будто вы в игровых очках. И вы — бог, поэтому можете сами выбирать свой пол. Очевидно, реальность не имеет значения, а важно лишь то, что в вашей голове.

Недавно прославившийся в интернете британец Оли Лондон довёл это мышление до логического завершения — он идентифицировал себя как женщину-кореянку. Но спустя шесть месяцев решил, что с него хватит, и теперь он снова становится мужчиной-британцем.

Мы решили расспросить его о его опыте. Оли Лондон выходит с нами на связь. Оли, большое спасибо, что пришли. Почему вы решили стать женщиной-кореянкой? Кто рассказал вам об этой возможности?

ОЛИ ЛОНДОН, звезда британских соцсетей: Очевидно, что какое-то время у меня были трудности с определением своей гендерной идентичности. Я никогда не был доволен тем, как выглядел, поэтому я начал меняться, стал одеваться как женщина-кореянка. Но понял, что это было большой ошибкой и я хочу быть парнем.



Но разве удивительно, что такие люди, как я, или молодёжь хотят сменить пол? Ведь в наших школах это сейчас нормализуют. Детям с раннего возраста, иногда с пяти лет, говорят, что менять пол — это нормально, нормально носить юбку и нормально для мальчика пользоваться гендерно-нейтральным туалетом, даже если это подвергает девочек опасности.



Это новая норма. В школах рассказывают о токсичной маскулинности, они уничтожают нормальных мужчин, гетеросексуальных мужчин. Такер, много лет в школах дети боготворили Супермена и астронавтов. А теперь детям вдалбливают эту радикальную идеологию. Их учат боготворить слабых мужчин, таких как Гарри Стайлс, слабых политиков, как Бето О’Рурк. Почему это происходит?

Разве удивительно, что такие люди, как я, становятся жертвой всего этого. Я сделал пластические операции, решил изменить свой внешний вид, потому что стал жертвой этого мышления. Я взрослый, но вы знаете, эти дети не могут принимать такие решения самостоятельно, им навязывают эту радикальную повестку. Я рад, что пришёл в себя, рад, что пришёл к Богу, но я хочу выступить в защиту этих детей, которые запутались в своей гендерной идентичности. У многих детей гендерная дисфория, но вы знаете, Такер, ещё 20 лет назад это не имело такого значения. Это то, чему учат в школах.

Позвольте мне задать вопрос, раз уж вы заговорили об этом. Сделало ли это вас счастливее? Когда вы совершили переход и стали жить в качестве того, кем не являлись, почувствовали ли вы себя этим человеком? Был ли у вас мир на душе?

ОЛИ ЛОНДОН: Вы знаете, я только недавно впервые почувствовал себя счастливым. Я всегда стеснялся своей внешности, как и большинство детей, особенно в подростковом возрасте между 11 и 13 годами, когда они меняются. И дети начинают сомневаться в себе, начинают сомневаться в своей внешности, в своей идентичности, у них появляются проблемы с самооценкой. Это нормально.



Раньше я просто ненавидел то, как выглядел, поэтому решил, что все эти операции, попытки стать девочкой, одеваться как девочка, попытки стать более женственным сделают меня счастливым. Но понял, что это было большой ошибкой. Мне кажется, если бы я родился на 40 лет раньше, я бы этого не сделал. Это то, к чему подталкивает woke-culture; то, что мы видим в TikTok, это новая норма. Но это неправильно, это действительно влияет на детей, и школьным советам есть за что ответить.

Я согласен. Множество людей внутри несчастны, это нормально, но лекарства и пластическая хирургия, как вы понимаете, не исправят этого. Оли Лондон спасибо, что пришли, спасибо.

ОЛИ ЛОНДОН: Спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 11 ноября 2022 года.