 

Дочь Маликова поставила крест на детях: Это невозможно

13.11.2022, 20:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После громких заголовков российского певца Дмитрия Маликова о “семейной радости”, связанных с дочерью, вся общественность начала обсуждать пополнение в звездной семье, но не тут то было. Стефания открыла собственный бутик одежды в центре Москвы, с чем ее и поздравлял звездный папа Дмитрий Маликов.

“А когда ждать детей?” – задаются вопросом поклонники. Нумеролог Дарья Колегова предрекла непростое будущее дочери Дмитрия Маликова. Как выяснилось, девушка практически поставила крест на детях в ближайшем будущем.

“Давайте разберемся по дате рождения, – предлагает эксперт. – Начну с того, что у Стеши есть 2 сильных скрытых кода в дате рождения. Первый связан с семьей и материнством – “код хорошей мамы и жены” и второй, связанный с бизнесом – “код бизнесмена”. Люди рожденные после 2000 года иные, и не стоит ставить их в одну линию с базовыми потребностями людей, рожденных в 20 веке, где гарантом успешности и стабильности была семья и дети. Стеша – женщина достигатор. Женщина, которая обязательно построит свою мощную империю – в этом часть ее реализации. Ближайшие года 3 будут направлены именно на это. Семья, брак, дети – все это обязательно ждет ее, но после 2025 года. Стеша будет идеальной мамой и женой, потому что одна из базовых ценностей – это семья. Семья для нее очень важна и нужна. Баланс реализации и материнства – одна из главных задач на жизнь. Причем все вместе, потому что одно без другого для нее – невозможно!” – рассказала Дарья Колегова.

Напомним, сейчас Стеше мальковой 22 года. К этому возрасту она попробовала себя в роли телеведущей МУЗ-ТВ, модели и певицы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11.20 / Скандалы: В Калининграде не взлюбили «Мажора»

21.07.22 / Мнение: Шашни с Ираном

02.12.21 / Суд заменил Соболь условные исправительные работы на реальные

08.11.22 / “Учусь жить заново”: забытая на чужбине Брежнева плачется после развода

15.07.22 / «Худшие люди в Америке выступают за бесконечную войну с Россией»

26.08.22 / Подстанцию скорой помощи достраивают в Южном Бутове

27.10.22 / “Была измена”: затащившая в постель третьего Глюкоза плачется из-за гулящего мужа

29.12.20 / РПЦ решила основать собственные штурмовые отряды

24.11.21 / «Сколько миллионов голодных? — Десять!»

26.10.22 / Как в Москве готовят парки к зиме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика