Мнение: Лирический герой

Я думала, почему же вы в письмах не можете нерыбу от рапана отличить.

А вы, оказывается, и в литературных произведениях не видите, что обаятельный герой не может быть рапаном.

Можно даже проще сказать. Главный герой, особенно лирический, тот, от лица которого ведется повествование, не может быть рапаном, если речь идет о произведении, а не о графомании и литературном барахле.

Чтобы была динамичная драматургия, чтобы диалоги были живыми и яркими, чтобы описания были интересными и образными, а шутки смешными, лирический герой должен быть нерыбой, в крайнем случае – рыбой с потенциалом, но не рапаном.

Второстепенные герои могут быть и рапанами, а главный, особенно лирический – нет.

В переводе с нашего сленга это означает: у героя должны быть более-менее нормальные границы и настройки (локус, самооценка, фокус).

Представьте себе повествование от лица Грушницкого, а не Печорина. Вам эту занудь из под короны интересно было бы читать?

Представьте себе рассказ, который мы сегодня разбирали, написанный от лица героини, Томасии. Это было бы художественно или так же заунывно как письма наших рапанов про их зеленый виноград?

Письма рапанов интересно разбирать на баги и короны, но читать их как художественное произведение, относясь к автору всерьез – тоска зеленая, как всегда при чтении графомании.

Нет хорошего литературного произведения, где бы главный герой был рапаном.

Это невозможно.

И даже если герой кажется валенком как, например, герои Довлатова или Шукшина или даже Зощенко, это – колпачок. У героя сегодняшнего рассказа – тоже колпачок.

Чудаком может быть лирический герой, дурачком в фольклорном смысле – да, а вот рапаном – нет.

Кто понимает почему и может объяснить?

Кто примеры приведет?