 

Мнение: Ведро по кругу

13.11.2022, 20:46, Разное
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“Митя” Ольшанский пишет трогательно и печально:

“Был такой неинтересный литератор-эмигрант по фамилии Лямпорт.
Лет десять назад этот Лямпорт написал что-то крайне оскорбительное про Быкова, а у того в ответ возникла идея. Приехать в Нью-Йорк, поехать на ферму, купить там ведро, извините, говна, назначить с Лямпортом встречу таким образом, чтобы тот не подозревал, с кем встречается, да и надеть это ведро ему на голову.
Эта идея так захватила Быкова, что некоторое время он просто не мог говорить ни о чем другом.

И действительно, он отправился в Америку, купил там ведро с известной субстанцией, встретился с Лямпортом, но, будучи самим собой, а не кем-то еще, – вместо того, чтобы тут же исполнить свое странное намерение, он просто покричал на своего обидчика, суетливо пытался всучить ему это ведро, а потом поставил его и ушел.
Глупо, но уж как есть.
Интересно, однако, вот что.
Годы прошли – и 9 ноября 2022 года это ведро удивительным образом все же оказалось на своем месте, то есть на голове.
Но не у какого-то Лямпорта.
У меня.
И у многих из вас, дорогие читатели, уж не сердитесь” (Д.Ольшанский).

С одной стороны, читать такое – безусловно приятно, и очень хочется надеяться, что в аналогичном состоянии сейчас, “после падения Херсона”, пребывают и все прочие бесчисленные стада “военкоров” и “патриотов” – просто своим обычным мычанием они этого выразить не могут, а вот Ольшанский, нехарактерно для “патриотов” умеющий изъясняться по-русски – смог. В общем, да: 9 ноября – это был бы сладкий день, именины сердца… если бы не одна деталь.

Дело в том, что я сам в этом же состоянии – надетого ведра на голову – нахожусь прямо с 24 февраля. Быков, гадина, хорош – всех им отоварил по полной. И уехал как ни в чем ни бывало, в Америку с пятой молодой женой. Умеют люди жить.

Источник: Размышления вольного социолога


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