Мнение: О России в полном ауте… На что ещё она способна?

Иногда и «враги» бывают правы. Не поспоришь ведь с американским советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, когда он говорит, что на саммите G20 президент США Джо #Байден сосредоточится на решении проблем продовольственной и энергетической безопасности, тогда как президент России Владимир #Путин отказался от поездки, что «говорит само за себя».

И если оставить в стороне конспирологию о «покушении» либо «#здоровье», придётся признать, что факт отказа от поездки на Бали показывает, насколько за восемь месяцев возросла степень международной изоляции России. По сути, #Россия осталась одна против коалиции Запада и сочувствующих. Много ли у неё шансов?

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев считает, что много. «Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы», — пишет он.

Но нужно правильно выбирать аналогии!

И в Первой, и во Второй мировой против коалиции стран Россия/СССР сражалась не в одиночку. И помощь от союзников была огромной, её нельзя недооценивать. Но три аналогии можно вспомнить, когда борьба шла именно одна против многих.

1. Афганская война. Ввод советских войск в Афганистан отвратил от #СССР даже союзников по Варшавскому договору, а США сколотили коалицию помощи афганским моджахедам. Не вмешиваясь напрямую в конфликт, Штаты и партнёры по НАТО снабжали бойцов с «шурави» оружием, боеприпасами, данными разведки и т.д. Итог — известен.

2. Русско-японская война. Япония казалась «лёгкой добычей», но её втихомолку поддержали Англия, Франция и Штаты, а отсталость российской армии, просчёты её командования и растянутые до предела коммунтикации довершили всё остальное. Итог — известен.

3. Крымская война. Здесь параллели просто напрашиваются. «Больной человек Европы» — «искусственно созданное государство». «Нужны проливы» — «нужен сухопутный коридор». «Стамбул за неделю» — «Киев за три дня». И т.д. В итоге Россия лицом к лицу столкнулась с коалицией западных стран, поддержавших Османскую империю. Итог — известен.

В общем, история действительно учит многому.

Но почему её уроки так открыто игнорирует любая российская #власть?

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