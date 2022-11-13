Модные люди с праздника – Личное мнение

Те, кто всё ещё не понял концепцию Таньки Брухуновой, приводят в пример представителей тусовки, которые не скупятся на наряды.

Ну, хорошо — давайте посмотрим, какие это модные люди:



Фото: КП

Это богатая Блиновская и новая жена богатого повара Ивлева. Очень модные люди с праздника.

Кто-то в комментариях там сказал сегодня, что Таньку не принимает тусовка в её макраме и шапочках?

Давайте ещё раз посмотрим на дорогие и модные тренды — вы точно уверены, что видите разницу?

Блиновская блестит чем-то пушистым. Жена повара в — это что, домашний халат? Почему тогда нет перламутровых пуговиц? Не смогли найти или не искали вовсе?

Вот пушистая ведущая мероприятия Катька Варнава. А это, не знаю кто — тоже гостья мероприятия в чём-то блестящем и с перьями на голове:



Фото: КП

Вы всё ещё считаете, что Танька как-то не так одета? Может, всё-таки лучше в макраме ходить, чем в том, что всем нравится и не вызывает в соцсетях критики?

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