“Эта боль бесконечной разлуки”: Лолита довела до слез драматичной историей любви
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В мае 2018-го у Лолиты вышла пластинка “Раневская”.
“Раз в четыре года, я делаю
что-то новое, – говорила тогда исполнительница. – Просто я не пишу песни. Я их
записываю, как чужие мысли…”. Эти чужие мысли принадлежали Алексею Романоф, который
написал к синглу “Раневская” глубокие по смыслу слова и потрясающую музыку. И они оказались очень
созвучными тогдашнему состоянию Лолиты. “Остановились часы, в полночь не бьют, //
Нет больше друзей которые лгут. // Трагикомедия – выход на бис. // Занавес
медленно падает вниз”, – пела Лолита, испытавшая так много в жизни.
А весной прошлого года
она с коллегами по сцене приняла участие в записи трибьют-альбома “Я – голос ваш” с песнями на стихи Анны Ахматовой. Композиция “Приходи на меня посмотреть” сразу
стала хитом и Лолита теперь включает ее в концерты.
Сегодня даже кажется, что нечто
автобиографичное 58-летняя Лолита Марковна вкладывает в строчки 23-летней Анны
Андреевны: “Приходи на меня посмотреть. // Приходи. Я живая. Мне
больно. // Этих рук никому не согреть, // Эти губы сказали: “Довольно!” У
Ахматовой было три не самые счастливые брака, Лолита только в официальных
браках состояла пять раз. Получается, что описанная поэтессой женская драма
близка и понятная певице через столетие.
И вот новая мощная премьера – “Марлен”. Образованный
слушатель сразу поймет, что речь в песне идет про драматичные отношения актрисы
и певицы Марлен Дитрих с писателем Эрихом Марией Ремарком.
85 лет назад, в 1937-м, в Венеции между
ними завязался роман, ставший тяжелым и мучительным для обоих. Вскоре Ремарк
опишет возлюбленную в книге
“Триумфальная арка” в образе Жоан Маду: “Высокие брови, широко поставленные
глаза, светлое таинственное лицо. Оно было открытым, и это составляло ее
тайну”.
Хотя позже в дневнике писатель признавался,
что эта женщина, хотя он и считал ее своей музой, “разрушила его жизнь”, имея
бесконечное число знаменитых любовников и даже любовниц. Ведь когда однажды
Ремарк рискнул сделать Дитрих предложение, она ответила, что только что сделала
аборт от очередного поклонника.
Писатель не мог самостоятельно
справиться с чувствами к Марлен и обратился к психиатру, который поставил ему
диагноз “сильная зависимость от любви других людей”.
Они написали друг другу сотни писем, но
большинство посланий Марлен сожгла ревнивая жена Ремарка Полетт Годар, уже
после его смерти, а его письма хранились у Дитрих до конца ее жизни.
И песня Лолиты “Марлен” – это словно бы
еще одно письмо актрисы к писателю, которого она переживет на 22 года. “Ты бы мог мною гордиться, // Если б видел
мои глаза, // Если б трогал вот эти руки ,// Ты бы новый роман написал. //Ты бы
мог мною гордиться, // Если б знал, что я пережила – // Эту боль бесконечной
разлуки, //Эту роль, что судьба мне дала”, – поет Лолита от имени Марлен к
автору роману “На Западном фронте без перемен”.
Эта книга про ужасы Первой мировой войны
считается самым популярным антивоенным романом ХХ века. И название стало
припевом песни того же Алексея Романоф для Лолиты. Но как же оно актуально и сегодня, когда снова мир сошел с ума и кажется, что на
западном фронте – без перемен… В 1929 году Ремарк описал жестокость войны с
точки зрения 20-летнего солдата. Спустя столетие ничего не поменялось в мире.
“Это первый трек в моей сценической
жизни, который наплакан, – признается Лолита. – Все остальное мои любимые
авторы всегда писали о своих переживания. Мы с Лешей Романоф очень хотим, чтобы
“Марлен” вселяла любовь и надежду, чтобы все слезы остались позади у всех”. Но все равно, когда слушаешь эту песню, в горле – ком…
Она получилась глубокой, мощной,
сильной. И клип такой же – стильный и лаконичный. Невероятной красоты Лолита
предстает в нем в образе Марлен Дитрих. Мужской фрак, шляпа-котелок, развязанный галстук-“бабочка”
– перед нам классический портрет голливудской дивы. Мы словно бы оказываемся на
съемочной площадке, где софиты, камеры. рельсы…
Примечательно, что клип снят одним
дублем – без монтажа и единой склейки. Здесь нет права на ошибку и исправить ничего
нельзя – все как в жизни. А продолжительные аплодисменты в конце видео – они и
Марлен, и Ремарку, и, конечно, Лолите.
Все – достойны.
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