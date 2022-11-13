С депутатов Госдумы, совершивших каминг-аут, снимут европейские санкции

Европарламент принял резолюцию, позволяющую отдельным депутатам

Государственной думы быть исключённым из санкционных списков и восстановить

своё право на посещение и обладание недвижимостью в ЕС. Для этого российским

парламентариям предстоит публично объявить, что они являются членами

ЛГБТ-сообщества, и подтвердить его документом от медицинского специалиста.

Согласно нормам Европейского сообщества, дискриминации не

подлежат все члены ЛГБТ-сообщества, независимо от страны их проживания и рода

деятельности. В России сформировалась многолетняя культура угнетения

сексуальных меньшинств и многим гражданам приходится скрывать свою

принадлежность к ним, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«В сложившейся ситуации мы обязаны поддержать их и

предоставить возможность жить в Европе», – объявила она.

Также чиновница пообещала таким депутатам люксовые камеры

при рассмотрении их дел международным трибуналом и по возможности условные

сроки.

«Мы знаем, что эти люди в России есть и призываем их не лишать будущего себя и свои

семьи», – заключила политик.

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