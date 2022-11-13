 

С депутатов Госдумы, совершивших каминг-аут, снимут европейские санкции

13.11.2022, 19:33, Разное
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Европарламент принял резолюцию, позволяющую отдельным депутатам
Государственной думы быть исключённым из санкционных списков и восстановить
своё право на посещение и обладание недвижимостью в ЕС. Для этого российским
парламентариям предстоит публично объявить, что они являются членами
ЛГБТ-сообщества, и подтвердить его документом от медицинского специалиста.

Согласно нормам Европейского сообщества, дискриминации не
подлежат все члены ЛГБТ-сообщества, независимо от страны их проживания и рода
деятельности. В России сформировалась многолетняя культура угнетения
сексуальных меньшинств и многим гражданам приходится скрывать свою
принадлежность к ним, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«В сложившейся ситуации мы обязаны поддержать их и
предоставить возможность жить в Европе», – объявила она.

Также чиновница пообещала таким депутатам люксовые камеры
при рассмотрении их дел международным трибуналом и по возможности условные
сроки.

«Мы знаем, что эти люди в России есть и призываем их не лишать будущего себя и свои
семьи», – заключила политик.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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