Фокусник, музыкант и художник: неизвестные факты о короле Карле III

14 ноября королю Великобритании Карлу III исполнится 74 года. Именно в этом возрасте – 6 мая 2023 года – ему предстоит быть коронованным на престол после рекордно долгого многолетнего ожидания своей очереди на венец Святого Эдуарда. Подробно о биографии нового монарха мы рассказывали в октябрьском номере журнала Hello! А в честь его дня рождения собрали малоизвестные факты о нем в еженедельной колонке HELLO!

1) Первый и главный факт – нынешний король Карл III родился 14 ноября 1948 года в 09.14 утра в Букингемском дворце. И стал последним наследником престола, который появился на свет не в медицинском учреждении. Его старший сын принц Уильям, а позже внук Джордж родились в частном отделении государственного госпиталя Святой Марии в Лондоне.

Младенец Карл в колыбели в Букингемском дворце

2) Но кое в чем он был первым. В 1967 году принц Чарльз поступил в Тринити-колледж в Кембриджском университете и закончил его в 1970 году бакалавром гуманитарных наук c отличием второй степени. Так впервые в истории наследник британского престола получил высшее образование.

3) Карл III знает валлийский язык. Он начал его изучать в 1969 году, готовясь к инвеституре, после которой он официально стал принцем Уэльским. Король до сих пор говорит на нем, когда посещает эту страну или выступает с обращениями к ее жителям.

В 1969 году в замке Карнарвон состоялась инвеститура принца Уэльского Чарльза.

4) Во время службы в армии в 1971—1976 годах король обучался пилотированию реактивных самолетов и военных вертолетов, а на флоте стал неплохим дайвером. Он даже исследовал затонувшие корабли, такие как «Мэри Роуз» — флагман английского военного флота при короле Генрихе VIII Тюдоре, ушедший на дно в 1545 году в северной части пролива Ла-Манш.

5) Он прекрасно рисует акварелью, и пишет книги. В 1991 году в одном из британских издательств был выпущен альбом, который так и назывался: «Акварели его королевского высочества принца Уэльского». Литературным дебютом Карла стал детский рассказ «Старик из Лохнагара», опубликованный в ноябре 1980 году. В нем говорилось о пожилом человеке, который живет в пещере в скалах, окружающих озеро Кори. Там находится гора Лохнагар, с которой открывается прекрасный вид на Балморал – поместье королевской семьи в Шотландии. Именно там во время летних каникул юный Чарльз придумал невероятные приключения старика, чтобы развлечь младших братьев Эндрю и Эдварда. Чарльз является автором нескольких десятков книг, некоторые из которых он написал сам или в соавторстве, а для некоторых подбирал иллюстрации, или подготовил предисловие.

В частной школе Гордонстоун в Шотландии в 1965 году Карл исполнил роль Макбета в ученической постановке одноименной пьесы Шекспира

6) В детстве Карл осваивал игру на трубе и фортепиано. Его дебют в качестве трубача состоялся в 15 лет, когда он учился в частной школе Гордонстоун в Шотландии. Он выступал в составе ученического оркестра соборе Святого Джайлса. А в студенчестве король играл на виолончели в университетском оркестре. Правда, отношения с этим инструментом не сложились. В одном из интервью он скромно назвал себя «безнадежным», и признался: «Я играл в оркестре в Тринити-колледже с удовольствием, хоть и довольно плохо».

7) Будучи принцем Уэльским, он основал с два десятка благотворительных организаций, которые ежегодно собирают в общей сложности 140 миллионов фунтов стерлингов на добрые дела. Карл также обеспокоен загрязнением окружающей среды, и с 70-х годов прошлого века призывает британцев думать об экологии. Следуя принципу «начни с себя», он давно пересел за руль электромобиля. Кстати, его любимая машина – подаренный родителями на 21-летие Aston Martin в редкой версии Volante – так обозначали кабриолет. Всего их было произведено 140, и кроме наследника британского престола, на таком автомобиле ездили, например, Мик Джаггер и Пол Маккартни. В 2008 году этот Aston Martin перевели на биотопливо, как шутит сам Карл, из английского вина и сыра. Кроме того, король известен тем, что с удовольствием сажает деревья во время королевских мероприятий.

На подаренном на 21-летие автомобиле Карл ездит до сих пор

8) Карл III является монархом 14 стран мира, включая Австралию, Новую Зеландию, Канаду, Багамские острова. Правда, в последние годы все больше стран заявляют о своем желании выйти из-под юрисдикции британских королей. 30 ноября прошлого года Карл присутствовал при официальном провозглашении Барбадоса республикой и прощании этого островного государства с монархами, которые правили им почти 400 лет. Кстати, с тех пор, как он стал королем, он является единственным человеком в Великобритании, который может путешествовать без паспорта и водить машину без водительских прав.

9) Монарх часто появляется перед телекамерами, причем, не только в качестве интервьюируемой вип-персоны. Он принимал участие в съемках британского сериала «Улица Коронации», а весной этого года вместе с супругой Камиллой снялся в сериале «Жители Ист-Энда» – серии, посвященной платиновому юбилею Елизаветы II. Ему случалось даже представлять прогноз погоды на телеканале BBC.

10) В 1975 году, когда будущему королю было 27 лет, он стал членом общества действующих фокусников «Волшебный круг». Участником этого необычного профессионального сообщества, основанного в Лондоне в 1905 году, можно стать, только показав фокус. Карл прошел это испытание, продемонстрировав трюк «Чашки и шарики». Реквизит, который он использовал, выставлен в музее «Волшебного круга» в британской столице.