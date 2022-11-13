 

“Камасутра”: Муж наставил рога Тодоренко в канун семейного праздника

13.11.2022, 18:17, Разное
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Впрочем, оказалась ей не девушка, а гитара. Как бы ни была хороша жена, сердцем Влада Топалова навсегда овладела музыка. Конкуренцию ей составить никто не может, поэтому Регина Тодоренко просто смирилась.

В телеграм-канале она показала, как муж практически наставил ей рога. Вооружившись скрытой камерой, теледива навела объектив на супруга, который жадно охватил гитарный гриф и упорно барабанил по струнам. Внимания на избранницу он даже не обратил.

Примечательно, что сцена эта произошла в канун семейного праздника. Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся отмечать день рождения старшего сына Майкла, которому вот-вот исполнится четыре года.

Ведущая не перечит хобби Влада Топалова, поскольку сконцентрирована на карьере. Сейчас знаменитость участвует в шоу “Ледниковый период”, где кувыркается с другим мужчиной без зазрения совести. В выходные на экранах показали страстный номер при участии звезды.

“Наш танец я называю пьянго или ледовая камасутра”, — призналась Регина Тодоренко подписчикам.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились
в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей.


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