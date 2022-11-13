 

Politico: Президент Индонезии попросил лидеров изменить риторику в отношении России на саммите G20

13.11.2022, 18:00, Новости дня
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Президент Индонезии Джоко Видодо, а также другие политики страны призвали мировых лидеров смягчить риторику в отношении РФ во время саммита G20, информирует издание Politico.

Как сообщили Politico осведомленные дипломаты, на западных политиков оказывается давление со стороны индонезийских коллег и собственно Видодо, чтобы они продемонстрировали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики. Это делается для того, чтобы Москва по итогу встречи согласилась на коммюнике.

Источники издания рассказали, что Видодо будет рассматривать заявление по итогам встречи как «личный успех». Глава Индонезии считает, что является председателем «самого сложного» саммита G20, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал, что президент США Джо Байден не планирует встречаться с российской делегацией во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на саммите G20 на Бали.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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