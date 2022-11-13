Мнение: Итоги выборов в Израиле, очередь в БРИКС и последствия блокады Тайваня

1. В Израиле в начале ноября на выборах одержала победу правая оппозиционная коалиция во главе с бывшим премьером Биньямином Нетаньяху (ссылка). В комментариях привели ссылку на пост блогера denalt, в котором тот подробно излагает свой взгляд на будущее израильской политики. Цитирую фрагмент (ссылка):



Блок Ха-Цийонут ха-Датит” (Религиозный сионизм) – именно эти ребята сенсация этих выборов и их реальные победители. Новая сила на политическом небосклоне Израиля. Взяв 14 мандатов, – вдвое (!) больше чем в прошлый раз (а еще раньше партии, входившие в блок были карликовыми и внепарламентскими), – этот блок из трех крайне правых религиозно-сионистских партий теперь является главным союзником Нетаньяху, опередив привычных ультраортодоксов-харедим.

В блок входят: “Национальный союз” Бецалель Смотрич (7 детей), “Оцма Йехудит” Итамар Бен-Гвир (6 детей) “Ноам” Ави Маоз (10 детей). Все лидеры живут в поселениях на Западном берегу за пределами международно признанных границ Израиля. Их электоратом являются как раз израильские поселенцы на территориях, ортодоксы-сионисты и евреи – хардалы (харедим-националисты). Про последних у нас почти не знают, а зря – очень перспективная группа. Это те, кто ведет образ жизни харедим, но также может служить в армии и заниматься трудовой карьерой: «те, кто серьезно относится к изучению Торы и более строгому соблюдению еврейского закона, как харедим, но являются сионистами и имеют позитивное отношение к светскому миру и Израилю как государству”.

Что крайне полезно все эти группы не вызывают массового негативного отношения к себе у светских и лишь формально-религиозных евреев (в отличии от харедим). Это и позволило им нарастить электорат вдвое за год – прежде всего за счет молодежи, как умеренной, так и харедимской. Это будущее Израиля.”

Таким образом, по итогам выборов мы видим триумф правых, который будет только усугубляться т.к. будут вырастать многочисленные поколения, выросшие в семьях националистов и ортодоксов.

Точкой консолидации молодых правых от Ликуда до харедим будет компромиссная позиция религиозных сионистов / переселенцев “вязаных кип” – героев нынешних выборов. Харедим будут организованно трансформироваться в хардалов – по сути еврейский вариант ультрапротестантов.”

2. В БРИКС пока ещё входят 5 стран – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Однако за последнее время выстроилась большая очередь кандидатов на вступление в организацию (ссылка):



Давайте перечислим страны, которые любо уже подали заявки в БРИКС, либо планируют это сделать:

– Иран

– Алжир

– Турция

– Белоруссия

– Индонезия

– Египет

– Нигерия

– Аргентина

– Мьянма

– Бангладеш

– Сирия

– Таиланд

– Казахстан

– ОАЭ

– Мексика

– Венесуэла

– Никарагуа

– Камбоджа

Кажется, никого не пропустил. Хотя, о БРИКС говорят так часто, что может кого-то случайно и обделил вниманием.

В любом случае, если собрать все эти страны, то на долю БРИКС будет приходиться 60-70% мирового ВВП, что значительно больше, чем у всех стран G7 вместе взятых (США, Британия, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада).

Также БРИКС будет принадлежать:

– абсолютное большинство населения планеты;

– больше половины площади суши;

— до 80% всех природных ресурсов (включая углеводороды, металлы, водные, биологические ресурсы и т.д.)

Короче говоря, сила получится серьезная. Гораздо более серьезная, чем даже США после Второй Мировой (тогда в Штатах было сосредоточено свыше 50% мировой промышленности).

Но даже и в текущем состоянии БРИКС – вполне сопоставимый конкурент G7, а через пару десятилетий (учитывая падение G7 и рост Востока) БРИКС однозначно станет экономическим и политическим лидером планеты.

Это, в общем-то, и объясняет, почему США борются с Китаем, Россией и Ираном. На очереди Индия, с которой они, судя по всему, рассорятся вот-вот, до конца 2022.

Продолжают звучать мнения, что БРИКС – это якобы бесполезная, чисто формальная, не имеющая определённой цели организация. Но зачем тогда так много стран желает в эту «бесполезную» и «формальную» организацию вступить?

3. В США уже начали подсчитывать экономические потери от перехода тайваньского конфликта в острую фазу (ссылка):

Мировая экономика ежегодно будет терять по 2,5 триллиона долларов в случае эскалации конфликта вокруг острова Тайвань. Сумму назвала газета Financial Times (FT).

Источники издания указывают, что Госдепартамент США заказал исследование у аналитической компании Rhodium Group для оценки возможных экономических последствий блокады острова Китаем. Аналитики пришли к выводу, что такие действия нанесут мощный удар по экономике Тайваня и создадут эффект домино для мировых рынков.

В наибольшей степени пострадают экономики стран Юго-Восточной Азии. Нестабильность возникнет в секторах производства полупроводников, автомобилей, серверов, компьютеров и мобильных телефонов. При этом компании Китая лишатся возможностей для привлечения финансирования, что нанесет серьезный ущерб экономике Китая, а также приведет к мощному шоку в мировой торговле.

Представители Госдепартамента США уже направили результаты исследования Еврокомиссии и представителям некоторых государств Европы, чтобы продемонстрировать существенные негативные последствия для экономики ЕС от эскалации. Американские власти полагают, что таким образом они смогут укрепить международные усилия по сдерживанию Китая, отмечает газета.

Как видно, американцы опять надеются, что основной ущерб понесут не они, а другие страны и регионы. А США, судя по всему, по их расчётам должны ещё и выиграть за счёт возвращения туда производства полупроводников и переезда специалистов с Тайваня.

Это к вопросу о том, почему бóльшая часть человечества разочаровалась в Pax Americana, «Американском мире». Когда гегемон разжигает войны и осложняет всем жизнь, — не делая исключений даже для своих ближайших сателлитов, — уровень ненависти к нему закономерно растёт.